Ecuador no reconoce el "Gobierno de Nicolás Maduro"

QUITO.- La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó, que el gabinete dirigido por Daniel Noboa "no reconoce" el Gobierno de Venezuela , liderado por el dictador Nicolás Maduro , ante las tensiones generadas por la celebración de elecciones presidenciales.

"El Gobierno defiende mucho las elecciones libres y países que vivan en democracia plena. Ecuador no reconoce al Gobierno de Maduro, y en eso tenemos que ser claros", declaró en una entrevista con la cadena de televisión NTN24, en la que indicó que Quito no tendrá "un contacto mayor" con Maduro mientras no "se respeten las elecciones libres y se viva en democracia".