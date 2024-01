Régimen de Maduro asegura que siguen en la mesa de diálogo e insiste en inhabilitación de Machado

"Vamos a crear una metodología expedita que permita a quien no está involucrado en magnicidio , golpes de Estado, en bloqueos, en sanciones , quienes cumplan con las leyes venezolanas y con la Constitución para que participen en el proceso electoral. Lo que debería venir ahora es la instalación de la Comisión de Verificación y la Delegación de la Revolución Bolivariana", subraya Rodríguez, durante una rueda de prensa.

DICTADURA María Corina Machado tras ratificarse inhabilitación: "No se acaba nuestra lucha por la democracia"

"Si en algo no se ha cumplido con el Acuerdo de Barbados y es lo que lo pone en riesgo, es por los intentos de magnicidio, porque parte del compromiso absoluto es de renunciar a la violencia, a los golpes de Estado, a los intentos de homicidio como forma de hacer política", argumenta.

Jamas se habló de un candidato para la habilitación

Con cinismo dijo Rodríguez que durante las conversaciones con la oposición en Barbados "jamás se habló sobre un candidato en particular para la habilitación, ni perdonar a quienes están involucrados en hechos de corrupción, de delitos, de convocatorias a golpes de Estados, bloqueos y sanciones”, indica.

Sobre la inhabilitación de la candidata de la oposición María Corina Machado, Rodríguez, fue parco en su respuesta al señalar que ya esa es una decisión del TSJ. "Ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto. Tienen que asumir sus responsabilidades", apunta.

El Delegado del régimen destaca que la oposición en las reuniones de Barbado estuvieron de acuerdo, que en Venezuela se celebren elecciones y participen solo los candidatos que cumplan con las leyes. “Si de verdad quieren abonar al camino de la democracia y la paz, tienen que asumir su responsabilidad y condenar los hechos de violencia. El diálogo no es un camino para justificar el bloqueo y las sanciones" afirma.

“Seguimos abiertos al diálogo, seguimos sentados en la mesa del diálogo, pero sin chantajes; hemos cumplido a cabalidad con los acuerdos firmados en Barbados… Nadie nos va a hacer retroceder", ratifica.

Inhabilitados están vinculados con hechos violentos

Insiste en que los políticos inhabilitados están vinculados con hechos violentos en el país, como los planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, así como la promoción de las medidas coercitivas unilaterales que afectan el desarrollo nacional y el bienestar del pueblo, lo que representa el incumplimiento al espíritu de los propios acuerdos y los diálogos. Por lo que exigió se respeten las reglas del juego y las decisiones que estén enmarcadas en la Constitución y las leyes venezolanas.

Sostiene que el diálogo no se da para perdonar delitos o violaciones a la Constitución. “Quienes hayan violado las Leyes y la Constitución venezolana, quienes sigan violando las Leyes y la Constitución no pueden pretender que no asumirán las responsabilidades según lo establece nuestra Constitución”.

FUENTE: Europa Pres, VTV, Swissinfo.ch