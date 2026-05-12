martes 12  de  mayo 2026
SEGURIDAD

Sicarios asesinan a jueza en Ecuador en medio de estado de excepción por violencia

Lady Pachar, jueza de 41 años, fue baleada por dos sicarios en motocicleta en Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin guardaespaldas

Agentes de la policía ecuatoriana trabajan en la escena del crimen donde la jueza Lady Pachar fue asesinada en Machala, Ecuador, el 11 de mayo de 2026.

Agentes de la policía ecuatoriana trabajan en la escena del crimen donde la jueza Lady Pachar fue asesinada en Machala, Ecuador, el 11 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades este martes.

Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía.

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Una fuente policial dijo que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.

La violencia no cede en Ecuador pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.

Bandas criminales

Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales.

Que no sea irresponsable al dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les dé la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad", añadió.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia.

Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023.

Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.

FUENTE: Con información de AFP

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