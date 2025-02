Ecuador sortea retos políticos e institucionales de cara al balotaje presidencial

Para ganar la presidencia en primera vuelta se necesita superar 50% de los votos y una diferencia de 10 puntos sobre el más cercano contendor.

Según el diario Primicias, el capital político del presidente candidato creció en 2,1 millones de votantes: pasó de 2,3 a 4,4 millones entre agosto de 2023 y febrero de 2025. La abanderada del correísmo subió de 3,3 a 4,3 millones de votantes.

El país se encamina ahora hacia el balotaje del domingo 13 de abril. En medio de las acusaciones de fraude entre el oficialismo y el correísmo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) descartó el 11 de febrero irregularidades que pudieran alterar los resultados.

Pese al "contexto de inseguridad, fragilidad institucional y crisis económica, energética y social", las elecciones se realizaron "con una relativa normalidad", expresó Nacho Sánchez Amor, quien encabeza la misión de la UE.

La Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) coinciden con los que obtuvo la misión del organismo durante el conteo rápido.

De su lado, el presidente Daniel Noboa argumentó las razones de su silencio tras conocerse el empate técnico con la candidata de la izquierda. "Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando. Seguíamos revisando en ciertas provincias que había cosas que, incluso, no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. El trabajo no está terminado", dijo Noboa.

Luisa González ha aseverado que “el que se siente ganador sale a dar la cara y a decir ‘gané’, como lo estoy haciendo yo. Él (Noboa) se siente perdedor, por eso se esconde de los medios, de su militancia y de sus simpatizantes, se esconde del país”.

Natali Becerra, consultora en comunicación política, destaca el discurso de triunfalismo de ambos candidatos. “En otras elecciones hemos visto que ese discurso protagonista no ayuda. Incluso, llega a ser hartante para la ciudadanía”, señala.

Refiere que Ecuador ha vivido un proceso delicado en los últimos años, tras la declaratoria de la “muerte cruzada” que impidió que el presidente Guillermo Lasso culminará su mandato. Noboa fue electo en 2023 para gobernar por un año y medio.

“En ese contexto de desgaste de la Asamblea Nacional, desgaste del Ejecutivo, una crisis de seguridad, una crisis energética, vamos a esta elección. Entonces, hay una ciudadanía cansada, una ciudadanía muy apática con la clase política. El tercer lugar no lo ocupa el candidato Leonidas Iza (partido Pachakutik), quien obtuvo 5% de los votos, sino el voto nulo”, añade Becerra.

Considera, además, que, contrario a otros comicios, en esta ocasión el debate presidencial no fue decisivo: “Estábamos claros en que habría segunda vuelta, pero no con esta diferencia de tan pocos votos”.

Campaña desigual

El constitucionalista Paúl Córdova Vinueza, profesor de la Universidad Internacional SEK Ecuador, indica que las votaciones de Noboa y de González lograron un porcentaje de aceptación para evitar que uno o el otro ganaran en primera vuelta.

Cree que, dentro de las razones por las que Daniel Noboa no triunfó en la primera vuelta, hay aspectos institucionales, como el hecho de que no solicitó licencia para haber campaña, y el uso de la maquinaria del Estado en la fase electoral.

“No se cumplieron las normas electorales de control a la propaganda y al gasto electoral. Fue una campaña totalmente desigual. A eso hay que sumar el nulo control que hizo el CNE a todas las agrupaciones políticas que entregaron obsequios o prebendas”, señala.

Para Córdova, en los votos sobre Noboa “incidió muchísimo la falta de respeto a las instituciones y a la constitucionalidad, porque eso le da a la gente mucha pauta del tipo de democracia que el presidente está desarrollando”.

Añade que otros elementos claves se refieren a la disputa con la vicepresidenta Verónica Abad y la designación de una vicepresidenta por decreto, así como las trabas que condujeron a la inhabilitación de la candidatura de Jan Topic.

El constitucionalista sostiene que un sector del electorado no quiere el regreso de Rafael Correa, pero les parece que Noboa puede ser igual o peor. “Entonces, no votaron por él, votaron por Luisa González. Pero, es un voto con resistencia, es un voto con rechazo a otra candidatura, es un voto de miedo”.

Condiciones para el balotaje

De cara al balotaje de abril, Becerra señala que el presidente Daniel Noboa y la izquierdista Luisa González parten en igualdad de condiciones. “La votación básicamente quedó a la mitad, habrá que ver cómo van migrando los votos de los candidatos que quedaron en tercero, cuarto y quinto lugar. Noboa y González deberán salir a cazar voto blando de un lado y del otro, es momento de alianzas, de consensos, de diálogo”, indica.

Afirma que los candidatos deben tener claro los efectos de la polarización: “Hubo gente que no votó por el correísmo, sino por el anti noboísmo y del lado oficialista muchos electores no votaron por el presidente, sino para que no vuelva el socialismo a Ecuador”.

“Esta segunda vuelta es mucho más estratégica. Los candidatos van a tener que dar mucho más propuestas, no como en la primera que hubo mucho baile, mucho TikTok, muchas redes sociales. Sobre todo, hay que entender que, no por atacar ni por polarizar, se atrae aún más al electorado”, subraya Becerra.

Por su parte, el profesor Paúl Córdova Vinueza advierte que no hay un endoso automático de los votos de otros candidatos, por lo cual deben darse convergencias programáticas.

Becerra cree importante la percepción del electorado sobre si desea un Gobierno cercano o distante de los Estados Unidos, siendo el primer caso si gana Noboa. “Se definirá si realmente las figuras autoritarias son las que el ecuatoriano realmente necesita y quiere. Hay momentos en que los latinoamericanos necesitamos gobiernos paternalistas, pero los líderes abusan de ese paternalismo, se van al extremo, y se llega a causar miedo porque no queremos ser como Venezuela, ni Nicaragua”.

Señala que lo lógico sería que los votos de Leonidas Iza migraran al correísmo, “pero de parte del correísmo ha habido mucho desdén hacia el movimiento indígena. Además, es anti natura que el movimiento indígena vaya a favor de un empresario como Noboa”.

El 25 de enero, el expresidente Correa defendió la reelección de Nicolás Maduro, que ha sido tildada de fradulenta según los datos obtenidos por la oposición. "¿Porque no les gusta a los gringos que haya ganado él? Hablan de ilegalidades, pero prueben con las actas. Demuestren que hubo fraude", dijo.

El 29 de enero, Noboa recibió a Edmundo González Urrutia con honores de Jefe de Estado, tras considerarlo presidente electo de Venezuela.

“No veo el camino tan fácil para asegurar el retorno de Rafael Correa, quien tiene cuentas pendientes con la administración de justicia que no son tan fáciles de arreglar desde la presidencia de la Republica, depende de cómo va a funcionar la Asamblea Nacional”, subraya Córdova Vinueza.

Los bloques en la Asamblea Nacional ecuatoriana

Hasta ahora, el conteo preliminar de los votos en la Asamblea Nacional de Ecuador arroja 67 legisladores para la Revolución Ciudadana (RC), partido del correísmo, y 66 para el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). En total, en la AN hay 151 legisladores.

“Puede variar uno o dos escaños a las dos fuerzas mayoritarias, pero aún no alcanzan la mayoría absoluta de 77 votos y menos mayoría calificada de 101 votos”, expresa el constitucionalista Paúl Córdova Vinueza.

La analista Natali Becerra indica que si en el balotaje de abril “gana Luisa González habrá un ADN siendo una fuerza muy grande, pero si es Daniel Novoa van a tener una bancada de la Revolución sumamente grande y fortalecida. En ese escenario, serán fundamentales las alianzas y los asambleístas que entraron sueltos”.

La ausencia de mayoría significa, por ejemplo, la posibilidad de juicios políticos y la fiscalización permanente a los ministros, añade el profesor Córdova Vinueza.

FUENTE: Con información de Diario Las Américas /Primicias /Europa Press / El Comercio