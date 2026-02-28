sábado 28  de  febrero 2026
LAVADO DE DINERO

Fiscalía de Ecuador allana la sede del correísmo por "financiación" de Venezuela a campaña electoral

La Fiscalía de Ecuador realizó el allanamiento para recabar indicios sobre el caso 'Caja Chica' que investiga a una presunta delincuencia con fines de lavado de activos

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

AP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional de Ecuador allanaron este sábado, 28 de febrero, la sede del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa (2007-2017), en el marco de una investigación por lavado de dinero y presuntamente haber financiado la campaña electoral de 2023, con fondos de Venezuela.

En su cuenta de la red social X, la Fiscalía confirmó que el allanamiento se realizó en la capital de Ecuador, Quito, "con el fin de recabar indicios" en el marco del caso denominado 'Caja Chica'.

El Ministerio Público adjuntó en su mensaje cuatro fotografías en las que se aprecia a agentes en las instalaciones revisando documentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FiscaliaEcuador/status/2027750040123675120?s=20&partner=&hide_thread=false

En una primera reacción, Correa (2007-2017) aseguró en X que "en lugar de combatir el crimen organizado, 15 policías están allanando la sede de la RC5 en Quito. ¡Es increíble! ¿Reaccionará el pueblo ecuatoriano?".

En un mensaje en X, dirigido "a la comunidad internacional", la presidenta da la RC, Gabriela Rivadeneira, señaló que allanan la sede de lo que ella considera "principal fuerza política de oposición al gobierno de Daniel Noboa".

"Despliegue de operativos y recursos policiales para continuar hostigando a una fuerza política, mientras que en la calle, la ciudadanía clama por seguridad y por respuestas judiciales a miles de denuncias de homicidios, violaciones, extorsión, secuestros, en el país más violento e inseguro del continente. ¿Qué pretende con esto la Fiscalía?", se preguntó.

Hace exactamente un mes y dentro del mismo caso, la Fiscalía allanó la vivienda de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, quien denunció el hecho como una "persecución política", y negó cualquier financiamiento irregular, ni de "Venezuela ni de ningún cartel", a la RC.

Ese allanamiento -según explicó entonces la Fiscalía- se enmarcó en la investigación 'Caja Chica', que indaga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos durante la campaña presidencial de 2023, que podría haberse financiado con dinero ilícito, en efectivo, procedente de Venezuela, según indicó.

Dos días después de ese allanamiento, el exasambleísta y exjefe de campaña del correísmo Santiago Díaz dijo que trasladó "por disposición" de Correa "dinero desde Venezuela a Ecuador", extremo negado por el exgobernante.

"Yo he venido a dar la versión sobre el caso 'Caja Chica' porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador. La vida mía y la de mi familia corren riesgo", dijo Díaz a periodistas a la salida del Ministerio Público sin dar más detalles sobre la operación. "Yo he venido a dar la versión sobre el caso 'Caja Chica' porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador. La vida mía y la de mi familia corren riesgo", dijo Díaz a periodistas a la salida del Ministerio Público sin dar más detalles sobre la operación.

Díaz fue el jefe de la campaña presidencial de González y Andrés Arauz, en 2023, proceso electoral en el que ganó Noboa.

Posteriormente, fue elegido como asambleísta, pero fue suspendido de su cargo en julio después de ser detenido por una denuncia en la que se lo señalaba como presunto autor de la violación de una niña.

El 11 de febrero, el Ministerio de Salud reveló que abrió un proceso de investigación para identificar a los responsables de unos presuntos beneficios que recibía Díaz en un centro médico público, luego de que medios locales, señalaran que Díaz asistía con frecuencia y durante varias horas, a un centro de especializaciones ubicado en un valle cercano a Quito, en lugar de regresar de manera inmediata a la cárcel donde guarda prisión preventiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FiscaliaEcuador/status/2027776857022631946?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de EFE

