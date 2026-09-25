EEUU apuesta en la ONU por el fin del desplazamiento forzado y reformas al sistema global de asilo

El pasillo del tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York.

La entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración.

NACIONES UNIDAS — La representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, apostó este viernes ante el Consejo de Seguridad por el fin del desplazamiento forzado y una reforma del sistema global de asilo.

"Estados Unidos está convencido de que el fin del desplazamiento, en lugar de gestionar esta crisis año tras año, tiene que ser nuestro objetivo", expresó Locetta en una sesión celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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La representante estadounidense afirmó que hay "una oportunidad para poner fin a esta controversia política y dar a estos refugiados la posibilidad de un retorno digno", y pidió a los Estados miembros que se sumen al país "para hacer que se convierta en realidad".

Asimismo, apuntó que el sistema internacional "no puede seguir tratando el desplazamiento forzado como una carga únicamente para los países de acogida". "Los países de origen tienen que responder y rendir cuentas".

Los migrantes económicos

Además, consideró que ACNUR debe desempeñar "un papel fundamental para fomentar el retorno de los refugiados" y aseguró que el sistema global de asilo "no puede sostenerse sin reformas sostenidas".

"La principal prioridad de ACNUR debe ser promover cambios que ayuden a evitar que los migrantes económicos aprovechen el sistema del asilo. Estaremos esperando las reformas ya tan necesarias y eliminando los incentivos de abusos fraudulentos del sistema de protección internacional", apostilló.

En EEUU hay más de 2 millones de casos atascados en las cortes de inmigración. Para la Casa Blanca, la mayoría son inmigrantes económicos, por lo que ha endurecido la política de aprobación de asilo político.

Aumenta desaprobación de casos de asilo

"Tras un récord de aprobaciones en el año fiscal 2024, la tasa de concesión en las cortes de inmigración se desplomó en 2025 y 2026; hoy se aprueba una fracción de los casos que se aprobaban hace dos años", de acuerdo con el sitio web Requisitos-USA.com

En la primera mitad del año fiscal 2026, los jueces de inmigración aprobaron alrededor del 9% de los casos de asilo decididos, frente al 24% en 2025 y el 46% en 2024, según datos de las cortes recopilados por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro de investigación de la Universidad de Syracuse.

Desde 2025, la tendencia se invirtió, afirma Requisitos-USA.com. Con el cambio de administración existe una aplicación más estricta de la ley, mayor velocidad para decidir y denegar casos, y más facultades para que los jueces desestimen solicitudes.

El organismo sostiene que un caso débil o mal documentado tiene muy pocas posibilidades; la diferencia la marcan las pruebas, la coherencia del relato y la representación legal.

FUENTE: Con información de EFE / TRAC / Requisitos-USA.com