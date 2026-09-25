Mayoría de estadounidenses apoya la libertad de prensa, pero con restricciones, según estudio

Un estdudio del Pew Research Center, reveló lo qué piensan los estadounidenses de la libertad de prensa (Pew Research Center)

MIAMI .- La mayoría de los estadounidenses considera que la libertad de prensa, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, es importante para la sociedad. Sin embargo, su apoyo a la libertad de prensa dista mucho de ser absoluto, según un nuevo estudio del Pew Research Center, realizado por la Pew-Knight Initiative.

Si bien los estadounidenses apoyan mayoritariamente la libertad de prensa en principio, la mitad o más también afirma que el gobierno debería poder restringir la información periodística en ciertos casos , especialmente si pone en peligro la seguridad nacional o contiene información inexacta.

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De hecho, cuando se ven obligados a elegir entre la precisión y la libertad de prensa, los estadounidenses son ligeramente más propensos a optar por la precisión:

El 53% afirma que es más importante evitar la información inexacta, incluso si ello limita la libertad de prensa.

El 45% afirma que es más importante que la prensa tenga libertad para informar sobre las noticias, incluso si parte de la información es inexacta.

Los estadounidenses también están divididos en cuanto a cómo evalúan el estado actual de la libertad de prensa. Si bien muchos afirman que la prensa se ha vuelto menos libre durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, las opiniones difieren notablemente según el partido político.

Además, en los últimos años, la preocupación de los estadounidenses por las posibles restricciones a la libertad de prensa y la percepción de la libertad que tienen para informar las noticias han variado poco.

En la actualidad, republicanos y demócratas suelen plantear consideraciones diferentes al hablar de la libertad de prensa. A los demócratas les preocupan a menudo las restricciones gubernamentales directas a la prensa; los republicanos suelen expresar inquietudes sobre la desinformación y el papel de los medios de comunicación, incluido su control sobre lo que la gente ve.

Estos son algunos de los hallazgos clave de dos encuestas realizadas en marzo y junio de 2026, cada una con aproximadamente 3500 adultos estadounidenses, y 10 grupos focales celebrados en mayo y junio de 2026.

La libertad de prensa para el bienestar de la sociedad

Ante la interrogante: ¿qué opinan los estadounidenses sobre el estado actual de la libertad de prensa? La mayoría de los estadounidenses (73%) afirma que la libertad de prensa es extremadamente o muy importante para el bienestar de la sociedad, una opinión que ha sido expresada de forma constante por aproximadamente tres cuartas partes de la población en cada uno de los últimos tres años. Esto, contrasta con tan solo el 8% que considera que es poco importante o nada importante.

“Está diseñado para protegernos a todos. Es un motivo de orgullo para este país”, dijo un participante del grupo de discusión, un hombre de unos 60 años de tendencia izquierdista. “Y eso no ocurre en muchos otros países… Es para beneficio del país y sus ciudadanos, incluso más que de los periodistas”.

La mayoría de ambos partidos afirma que la libertad de prensa es muy importante, aunque los demócratas son más propensos a opinar así que los republicanos (81% frente al 66%).

El porcentaje de estadounidenses que afirma que los medios de comunicación son completamente libres para informar en Estados Unidos ha disminuido ligeramente, pasando del 33% el año pasado al 28% actual. Aproximadamente la mitad (48%) ahora opina que la prensa es algo libre, y el 23% afirma que no es muy libre o que no es libre en absoluto.

Mientras tanto, el porcentaje de estadounidenses que afirman estar extremadamente o muy preocupados por las posibles restricciones a la libertad de prensa en Estados Unidos ha aumentado ligeramente, pasando del 41% en 2024 al 46% en la actualidad.

Diferencias partidistas en cuanto a la libertad de informar

Existen diferencias entre los partidos en ambas cuestiones, pero esas diferencias son lo contrario de las de 2024, cuando Joe Biden era presidente:

Actualmente, los demócratas son menos propensos que los republicanos a considerar que los medios de comunicación tienen total libertad para informar las noticias (18% frente al 41%), y mucho más propensos a expresar un alto nivel de preocupación por las posibles restricciones a la libertad de prensa en el país (64% frente al 29%).

Las diferencias partidistas se hacen aún más evidentes al incluir la ideología. En 2026, los republicanos conservadores son los más propensos, y los demócratas liberales los menos propensos, a afirmar que la prensa es completamente libre.

“[La libertad de prensa] está siendo atacada y ha sufrido algunos golpes. Un ejemplo de ello sería la expulsión del cuerpo de prensa del Pentágono, sobre todo justo antes de entrar en guerra. Creo que eso es muy revelador… Cuando hay individuos capaces de controlar, de comprar medios de comunicación como la CBS y controlar lo que se escucha, se ve, etc., entonces hay un problema.” – Hombre, 50 años, de tendencia izquierdista

“Se está silenciando a mucha gente. Los medios de comunicación no pueden decir ciertas cosas ni abordar temas que quisieran. … Ahora es como infundir miedo en la gente, como si dijeran: ‘Oh, no podemos hablar de este tema’”.– Mujer, menor de 30 años, de tendencia izquierdista.

“No digo que no haya resistencia ni intentos de censura, pero creo que las barreras de entrada para difundir las noticias son muy bajas. Sé que hay cadenas que… intentan censurar a sus reporteros para que informen de cierta manera y censuran cierta información, pero hay otras formas de llegar al público.”– Hombre, 50 años, de derecha

“Creo que, probablemente, de entre casi todas las naciones del mundo, seguimos teniendo mayores protecciones para los periodistas y la libertad de prensa. Pero eso no significa que no crea que podríamos hacerlo mejor.”– Hombre, menor de 30 años, de derecha.

Preocupación por restricciones a la prensa

En general, el 46% de los adultos estadounidenses están extremadamente o muy preocupados por las posibles restricciones a la libertad de prensa. Este porcentaje es similar al de quienes expresan la misma preocupación respecto al derecho al voto (46%), la libertad de reunión pacífica (47%) y la libertad de expresión (50%).

Es mucho más probable que los demócratas se preocupen por el estatus de estos cuatro derechos que los republicanos.

Por el contrario, los republicanos son mucho más propensos que los demócratas a preocuparse por posibles restricciones al derecho a portar armas. Y ambos grupos políticos expresan niveles similares de preocupación por posibles restricciones a la libertad religiosa.

Tanto republicanos como demócratas (70% y 74%, respectivamente) afirman mayoritariamente que la administración Trump y los medios de comunicación mantienen actualmente una relación muy o bastante mala.

FUENTE: Con información del Pew Research Center