Trump y Melania reciben a Xi Jinping y a su esposa en la Casa Blanca para cena de Estado

La primera dama de China, Peng Liyuan; el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, posan antes de una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 24 de septiembre de 2026.

WASHINGTON. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron este jueves en la Casa Blanca al presidente chino, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, con motivo de una cena de Estado en su honor.

La visita de Xi comenzó el miércoles y culminará el viernes. Se trata del tercer encuentro entre los mandatarios de las dos grandes potencias mundiales, desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. También representa la primera visita de Xi Jinping a Washington en 11 años.

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La cena se celebra luego de la reunión, a puerta cerrada, que ambos mandatarios sostuvieron por la mañana en el Despacho Oval. En ese cita, abordaron las tensiones entre las dos mayores potencias del mundo, incluidos los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la inteligencia artificial (IA).

La velada comenzó con un brindis de Schramsberg Blanc de Noir, un vino espumoso californiano de la misma bodega a la que pertenecía el vino con el que el presidente Richard Nixon y el primer ministro Zhou Enlai brindaron en 1972, cuando fue el primer viaje de un líder estadounidense a China.

Aunque Trump es abstemio, el presidente republicano dio un sorbo a una copa como gesto de cortesía durante el banquete que Xi ofreció el pasado mayo con motivo de su visita a Pekín.

El menú, que fusiona las tradiciones culinarias de EEUU y China, consta de un primer plato de verduras, una lubina con costra de sésamo y berenjena asada con salsa verde y un postre de cremoso de vainilla y helado de miel de las colmenas de la Casa Blanca.

Entre los invitados a la cena, que se celebra en el Salón Este de la Casa Blanca, hay varios líderes empresariales estadounidenses, como el de Amazon, Jeff Bezos; el de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el de Apple, Tim Cook; el de Nvidia, Sam Altman; el de OpenAi, Sam Altman.

A diferencia del viaje que llevó a cabo Trump en mayo a Pekín, Xi no viajó a Washington acompañado de una delegación de empresarios.

Está previsto que, en la cena de gala, haya varias actuaciones, entre las que se encuentra la del tenor Christopher Macchio, uno de los cantantes favoritos de Trump, quien ya actuó en su investidura presidencial en enero de 2025.

También habrá presentaciones de músicos militares del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y del Ejército de los Estados Unidos.

A la llegada del mandatario chino, decenas de manifestantes se concentraron frente a la Casa Blanca con pancartas y consignas como "Xi Jinping, no eres bienvenido" y "Libertad para el Tíbet".

Trump elogia cita

Más temprano, Trump calificó de "gran reunión" el encuentro que mantuvo en la Casa Blanca con Xi Jinping en medio de tensiones y diferencias.

"Gran reunión. Gracias", dijo Trump a la prensa mientras despedía a Xi en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca sobre las 13:30 hora local (17:30 GMT) después de más de tres horas de reunión.

Xi, que fue recibido con toda pompa por parte de Trump, aprovechó su visita a la Casa Blanca para abogar por la coexistencia pacífica entre Washington y Pekín, pero fijando claramente las líneas rojas de China en varios temas.

Pese a que Trump aseguró haber construido con él una relación de "gran amistad", el mandatario chino mantuvo un tono más sobrio.

En este sentido, Xi instó a su homólogo estadounidense a "mantener una relación sin conflicto ni confrontación" entre ambos países.

El presidente chino lanzó una advertencia sobre el espinoso asunto de Taiwán: exhortó a Washington a actuar con "prudencia" respecto a su independencia, según señaló una fuente.

China reclama esta isla autónoma como parte de su territorio, mientras que Washington apoya militarmente a Taiwán, aunque sin reconocerlo como Estado soberano.

FUENTE: Con información de EFE/AFP