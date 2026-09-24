jueves 24  de  septiembre 2026
EEUU

Trump provoca risa de su homólogo chino al mostrarle imagen de bolígrafo automático en reemplazo de Biden

"Este es Trump y este bolígrafo automático; es Biden", le dijo el presidente estadounidense a Xi, quien se rió junto con el equipo que los acompañaba

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caminan por la Columnata mientras se dirigen a participar en una revisión militar en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 24 de septiembre de 2026.

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caminan por la Columnata mientras se dirigen a participar en una revisión militar en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 24 de septiembre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente de China, Xi Jinping, se rió cuando su homólogo estadounidense, Donald Trump, le mostró este jueves una foto que ordenó instalar en la Casa Blanca que representa a su predecesor, Joe Biden, como si fuera un bolígrafo automático.

Desde su retorno al poder, Trump ha insistido en que su antecesor en la Presidencia sufría un deterioro cognitivo y que documentos importantes firmados durante su mandato fueron rubricados usando un bolígrafo automático, algo que niega el demócrata.

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"Este es Trump y este bolígrafo automático; es Biden", le dijo el presidente estadounidense a Xi, quien se rió junto con el equipo que los acompañaba, según un video compartido en redes sociales por la Casa Blanca con motivo de la visita de Estado de tres días de duración que el mandatario chino está realizando a Washington.

En ese momento Trump le estaba enseñando a Xi el llamado "Paseo de la Fama Presidencial", una galería de retratos que el republicano ordenó instalar hace un año en la columnata del Ala Oeste de la Casa Blanca.

La inscripción que hay debajo de la foto del dispositivo dedicada a Biden —quien gobernó entre 2021 y 2025 tras imponerse a Trump en las presidenciales de 2020— afirma que "el dormilón Joe Biden fue, de largo, el peor presidente en la historia de Estados Unidos".

Biden y Xi se reunieron en tres ocasiones durante la presidencia del demócrata (2021-2025), un período marcado por recurrentes tensiones bilaterales en el que la Casa Blanca identificó a China como su principal rival estratégico.

El mandatario chino y su esposa llegaron a la residencia presidencial sobre las 10:00 hora local (14:00 GMT), donde fueron recibidos por los Trump con una ceremonia militar y, posteriormente, los presidentes mantuvieron un encuentro a puerta cerrada en el Despacho Oval.

FUENTE: Con información de EFE

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