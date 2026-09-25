Declaran emergencia por dengue en tres condados de Florida

MIAMI. - Los condados de Hillsborough, Pinellas y Pasco, en la región de Tampa, Bay, Florida, declararon el estado de emergencia local para acelerar el control de mosquitos ante el aumento del dengue, tras confirmarse 179 casos entre los tres condados, según el informe del Departamento de Salud de Florida (FDOH), citado por Pinellas este 24 de septiembre.

Tampa Bay se encuentra en la costa oeste de Florida, a unas 205 millas al norte de Miami. De los casos registrados en esa región, 170 corresponden a Hillsborough, siete a Pinellas y dos a Pasco.

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Además se han registrado siete casos en Miami-Dade, tres en Orange y uno en Palm Beach, para un total de 190 en esos seis condados.

Bonnie Wise, administradora de Hillsborough, firmó la orden de emergencia el jueves 24 de septiembre. Ese mismo día, la Comisión de Pinellas aprobó su declaración y Pasco había adoptado la suya el miércoles 23 de septiembre.

Estado de emergencia local

El estado de emergencia permite movilizar recursos de manera expedita. En Hillsborough, la declaración autoriza a las autoridades a agilizar acciones para proteger a los residentes y abre la posibilidad de solicitar un reembolso federal de determinados gastos. La orden tiene una vigencia inicial máxima de siete días, salvo que sea prorrogada o suspendida.

A partir de la declaración de emergencia, Barry A. Buston, administrador de Pinella, podrá aprobar con rapidez gastos para el control de mosquitos y solicitar reembolso si al gobierno estatal. Pasco, por su parte, podrá simplificar procedimientos habituales para apoyar al control de estos insectos y al FDOH.

Pinellas informó además de un aumento de la actividad del virus del Nilo Occidental detectados a través de sus gallinas centinela, utilizadas para detectar señales tempranas de enfermedades transmitidas por mosquitos. Esa observación es independiente de la cifra de casos de dengue.

Las gallinas centinela son aves que las autoridades mantienen en lugares determinados para vigilar la presencia de virus transmitidos por mosquitos. Les toman muestras de sangre periódicamente. Si aparecen anticuerpos contra el virus del Nilo Occidental, saben que el virus está circulando en los mosquitos de esa zona, aunque todavía no se hayan detectado casos en personas.

Tratamientos y zonas bajo vigilancia

Los servicios de control de mosquitos de Hillsborough han intensificado los fumigaciones aéreas y terrestres en Tampa. Entre los vecindarios incluidos estaban Seminole Heights, Ybor City, West Tampa y Palma Ceia. El condado explicó que había detectado actividad del virus del dengue en mosquitos capturados en varios barrios.

Pinellas también aumentó los tratamientos desde camiones y aeronaves. Cerca de las áreas tratadas, empleados de Mosquito Control visitan viviendas para ofrecer ayuda en la búsqueda de criaderos; llevan uniforme y credencial, y solo entran con autorización del residente. Pasco mantiene reforzada la vigilancia como parte de la respuesta regional.

“Permitan que nuestro equipo, altamente capacitado, tenga acceso para ayudar a protegerlos a ustedes, a sus familias y a su comunidad”, pidió Pinellas a los vecinos donde se realizan esas visitas.

Síntomas del dengue y cómo prevenir el contagio

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos de la especie Aedes aegypti. Estos insectos también pueden propagar los virus del zika y chikunguña y suelen reproducirse en pequeñas acumulaciones de agua próximas a viviendas.

Especialistas consideran que las lluvias, las altas temperaturas y la humedad han favorecido la multiplicación de mosquitos en el área de Tampa. El aumento también puede ser mayor de lo reflejado en las estadísticas porque numerosas infecciones no producen síntomas y, por tanto, nunca llegan a diagnosticarse.

Los síntomas del dengue pueden aparecer entre tres y 14 días después de la picadura de un mosquito infectado. Según el Departamento de Salud de Florida, los más frecuentes son fiebre repentina y dolor fuerte de cabeza, detrás de los ojos, en los músculos o en las articulaciones. Algunas personas también presentan vómitos o diarrea. Si aparecen estos síntomas, conviene consultar a un profesional de salud, pues pueden confundirse con los de otras enfermedades.

La mayoría de los pacientes se recupera en aproximadamente una semana, pero el dengue grave puede provocar sangrado, descenso de la presión arterial, choque, daños en órganos y muerte.

Para reducir el riesgo de contagio, el FDOH recomienda evitar las picaduras y eliminar los lugares donde se reproducen los mosquitos. La medida más sencilla es vaciar el agua estancada de cubos, macetas, juguetes, neumáticos y otros recipientes. También aconseja limpiar los bebederos de mascotas y aves una o dos veces por semana, mantener las piscinas en buen estado y vaciar las piscinas plásticas cuando no estén en uso.

Al salir, recomienda usar ropa que cubra brazos y piernas y aplicarse repelente siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para proteger a los bebés menores de dos meses, aconseja utilizar mosquiteros.

Además de los casos de Florida central se han registrado siete casos en Miami-Dade, tres en Orange y uno en Palm Beach.

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