viernes 25  de  septiembre 2026
BALANCE

Trump asegura que la visita de Xi fue "muy positiva para ambos países"

Trump aseguró que había hablado de la guerra contra Irán con su homólogo chino, Xi Jinping, en la víspera

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observan desde el balcón del Salón Azul de la Casa Blanca una exhibición del pelotón de ejercicios silenciosos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026. &nbsp;

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observan desde el balcón del Salón Azul de la Casa Blanca una exhibición del pelotón de ejercicios silenciosos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.

 

SAUL LOEB / AFP
Por Elena Moreno

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump, declaró que la visita de Estado del líder chino Xi Jinping, que termina este viernes, fue "muy positiva para ambos países".

"Creo que hemos logrado avances enormes, fue muy positiva para ambos países", dijo Trump a los periodistas mientras él y su esposa Melania tomaban té en la Casa Blanca con Xi y su esposa Peng Liyuan.

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Xi respondió expresando su deseo de volver a verse con Trump en dos próximas citas diplomáticas.

"De cara a lo que queda del año, tendremos dos oportunidades más para encontrarnos: en primer lugar, la reunión de APEC en China y luego la cumbre del G20 en Estados Unidos", dijo Xi, hablando a través de un intérprete.

El líder chino reiteró una invitación a Trump y su esposa para que vuelvan a visitar China.

Trump aseguró que había hablado de la guerra contra Irán con su homólogo chino, Xi Jinping, en la víspera.

"Sí, lo hicimos", dijo Trump cuando le preguntaron si habían hablado sobre Irán, mientras mostraba a Xi la sede de los Archivos Nacionales en Washington, en el último día de la visita de Estado del líder chino.

Entre risas

El presidente de China, Xi Jinping, se rió cuando su homólogo estadounidense, Donald Trump, le mostró este jueves una foto que ordenó instalar en la Casa Blanca que representa a su predecesor, Joe Biden, como si fuera un bolígrafo automático.

Desde su retorno al poder, Trump ha insistido en que su antecesor en la Presidencia sufría un deterioro cognitivo y que documentos importantes firmados durante su mandato fueron rubricados usando un bolígrafo automático, algo que niega el demócrata.

"Este es Trump y este bolígrafo automático; es Biden", le dijo el presidente estadounidense a Xi, quien se rió junto con el equipo que los acompañaba, según un video compartido en redes sociales por la Casa Blanca con motivo de la visita de Estado de tres días de duración que el mandatario chino está realizando a Washington.

FUENTE: Con información de AFP/EFE

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