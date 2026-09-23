EEUU anuncia nueva política de restricción de visas para evitar el llamado "turismo de nacimiento"

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

WASHINGTON — Nuevas medidas migratorias. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles una nueva política de restricción de visas para evitar el llamado "turismo de nacimiento", que consiste en viajar al país con el propósito de dar a luz allí para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

"Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense en una declaración oficial.

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Rubio denunció la existencia de redes extranjeras de turismo de nacimiento que "han explotado el sistema de inmigración estadounidense para vender la ciudadanía estadounidense con fines de lucro".

"Estas redes publicitan y asesoran a ciudadanos extranjeros para que mientan en las solicitudes de visa estadounidenses y recaudan decenas de miles de dólares a cambio de organizar partos en territorio estadounidense con el único propósito de obtener la ciudadanía", afirmó.

"Uso fraudulento" del Medicaid

El alto funcionario explicó que esta medida está dirigida a "propietarios, operadores y administradores de redes comerciales de facilitación de turismo de maternidad, intermediarios que instruyen a los solicitantes para cometer fraude y proveedores médicos extranjeros" que fomentan "el uso fraudulento" del sistema de salud 'Medicaid'.

El secretario Rubio defendió que, con esta decisión, el Gobierno envía "un mensaje claro": "Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de inmigración ni violen la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense".

Trump ha vinculado -en varias ocasiones- el turismo de ciudadanía con "personas ricas de China" y de "todo el mundo" que, afirma, solo buscan que sus hijos obtengan la ciudadanía de Estados Unidos.

El anuncio de Rubio se produce horas antes de que el presidente chino, Xi Jinping, llegue a Washington para una visita de Estado.

Grupo de trabajo

Recientemente EEUU anunció la conformación de un nuevo grupo de trabajo para prevenir el turismo de maternidad y revocó más de 600 visas a extranjeros a los que las autoridades relacionaron con esta práctica.

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) encabeza la iniciativa que examina las actividades de los titulares de visas de no residentes en todo el mundo para identificar casos de embarazadas que ingresan a Estados Unidos como turistas y dan a luz en territorio estadounidense.

El Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento, además, enfoca sus esfuerzos en establecer medidas para revocar las visas de quienes participan en esta práctica o la facilitan y para desmantelar las redes que se lucran con este abuso, en una práctica generalizada que involucra a ciudadanos de países de todas las regiones del mundo.

FUENTE: Con información de EFE