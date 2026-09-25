EEUU prepara el terreno para una posible acción militar en Cuba, revela CBS News

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.

WASHINGTON — El Ejército de Estados Unidos estaría preparando el terreno para una posible acción militar en Cuba, según publica este viernes CBS News tras acceder a un mensaje interno.

La Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses, según el medio, que lo relaciona con el eventual operativo militar en la isla.

"No hay indicios en el documento de que alguna unidad haya recibido órdenes de despliegue. Pero la planificación llega mientras la administración Trump ejerce una intensa presión económica sobre Cuba y exhorta a la nación insular a hacer reformas políticas", dice CBS.

El mensaje no indica cuántas tropas se necesitarían en la región del Comando Sur, que cubre Centroamérica y Sudamérica, incluyendo el Caribe. Tampoco especifica a dónde podrían enviarse las fuerzas ni qué operación apoyarían.

La petición se encuadra en la planificación militar dirigida a Cuba, según explicaron varios funcionarios estadounidenses a la cadena estadounidense, pese a que el mensaje no contenía referencias directas a Cuba.

El documento revisado por CBS News dice que la sede de la Reserva del Ejército está buscando comentarios de los mandos subordinados sobre la posible disponibilidad de seis tipos de formaciones que estarían bajo la autoridad del Comando Sur de EEUU. Las unidades 'posiblemente serían necesarias en 90-120 días', según el mensaje, que indica a los mandos que den su retroalimentación a la sede de la Reserva del Ejército antes del 25 de septiembre.

Entre las unidades se encuentra un batallón de apoyo de sostenimiento de combate que se especializa en coordinar la logística como transporte, mantenimiento, combustible y suministros, junto con un batallón de ingenieros. El documento también busca un comando de sostenimiento expedicionario que supervise la logística en todo un teatro de operaciones.

El documento, fechado la semana pasada, llega en un momento de intensa presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre la isla caribeña.

Brigada y unidades médicas

Aunque no se especifica cuántas tropas serían necesarias ni consta que ninguna unidad haya recibido órdenes de despliegue, el mensaje sí pide a los comandos subordinados información sobre la disponibilidad de seis unidades que estarían bajo la autoridad del Comando Sur de los Estados Unidos y que se necesitarían en "90 a 120 días".

Entre las unidades se encuentra un batallón de apoyo logístico de combate especializado en la coordinación de la logística, como el transporte, el mantenimiento, el combustible y las necesidades de suministro, junto con un batallón de ingenieros.

El documento también contempla la creación de una brigada médica para comandar y coordinar las unidades médicas.

Según CBS, un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos declaró que, pese a que no dan detalles de sus operaciones por seguridad, esta unidad "se coordina continuamente con la Fuerza Conjunta para evaluar diversos requisitos potenciales en su área de responsabilidad en apoyo de las misiones asignadas".

Estado fallido

El último desencuentro entre Trump y las autoridades de las islas llegó esta semana en la Asamblea General de la ONU cuando la delegación cubana abandonó la sala en el momento en el que el mandatario estadounidense afirmó que Cuba es "un estado fallido".

"Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo", declaró Trump, que afirmó que su Administración "busca un cambio fundamental en Cuba" y que, según dijo, está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio.

FUENTE: Con información de EFE y CBS News