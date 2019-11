EEUU busca apoyo de la empresa española ante el "régimen opresor" de Maduro

LEA TAMBIÉN: EEUU emite nuevas regulaciones para proteger a CITGO

Buchan ha relatado a los empresarios su reciente viaje a la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde "cada historia es más desoladora que la anterior". "Por eso Maduro tiene que irse", recalcó. A Colombia llegan 5.000 venezolanos cada día, ha dicho, y el país está haciendo un enorme esfuerzo para acoger a un colectivo que supera ya los dos millones de personas.



"Los venezolanos no merecen seguir sufriendo ni un minuto más, todos y cada uno de los que tengamos cualquier influencia debemos seguir pidiendo elecciones libres y justas y un retorno a la democracia", manifestó.

Buchan, que ha hecho un llamamiento a las empresas españolas a invertir en Estados Unidos, ha mencionado a Venezuela y a China bajo la premisa de que "no todo el mundo juega con las mismas reglas".



Según ha dicho, Estados Unidos es partidario de un mundo conectado, pero ciudadanos y empresas deben poder confiar en que las empresas que equipan las redes 5G "no amenacen su seguridad nacional, su privacidad, sus derechos de propiedad intelectual o los derechos humanos".



A su modo de ver, esa confianza no es posible cuando las empresas de telecomunicaciones "están sujetas a gobiernos autoritarios como China, donde no hay poder judicial independiente ni imperio de la ley". Buchan ha recordado que la tecnología 5G permitirá aviones o trenes sin piloto o la gestión de las redes eléctricas, y se ha preguntado si los europeos quieren que "el dedo que aprieta el botón" sea chino.



Así, ha pedido a "países, operadores de telecomunicaciones y usuarios" que tengan en cuenta la seguridad a la hora de construir redes 5G y dejen fuera a compañías en las que no se puede confiar porque considera que "el riesgo de permitir equipamiento chino en cualquier punto de la red 5G no puede ser mitigado".