domingo 12  de  abril 2026
OBITUARIO

Fallece el actor británico John Nolan, conocido por su rol en "Batman"

John Nolan, actor británico de teatro y cine cuya carrera abarcó décadas en las tablas, la televisión y la gran pantalla, falleció a los 87 años

El actor británico John Nolan.&nbsp;

El actor británico John Nolan. 

Captura de pantalla/ YouTube @Meaww
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- John Nolan, actor británico de teatro y cine cuya carrera abarcó décadas en las tablas, la televisión y la gran pantalla, falleció el sábado 12 de abril, a los 87 años, reportó la prensa especializada.

Aún se desconoce la causa del fallecimiento.

Lee además
El actor irlandés Michael Patrick.
OBITUARIO

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años
El Camino, Sanguastín, Florida.
VIAJES

Vivir la experiencia del Camino en St. Augustine

Entre sus papeles más conocidos figuran el de la trilogía de Batman, dirigida por su sobrino Christopher Nolan; y el que interpretó en la serie televisiva de CBS Person of Interest.

Nacido en Londres el 22 de mayo de 1938, Nolan cimentó su trayectoria en el teatro, formándose en el Drama Centre London antes de iniciar una carrera que lo llevaría a recorrer algunos de los escenarios más prestigiosos de Gran Bretaña.

En sus inicios, realizó giras con una compañía teatral itinerante irlandesa y encarnó a Romeo, junto a Francesca Annis, en el Richmond Theatre.

Se unió a la Royal Shakespeare Company, donde actuó en producciones teatrales como Julio César y Las alegres comadres de Windsor. Luego trabajó con el National Theatre consolidando aún más su reputación como un actor clásico versátil.

Obtuvo un mayor reconocimiento en la televisión gracias a papeles protagónicos en la miniserie de la BBC Daniel Deronda (1970) y en el drama Doomwatch, donde interpretó al científico Geoff Hardcastle.

Sus créditos televisivos también incluyeron apariciones en series como The Prisoner, Silent Witness y Return of the Saint.

En la televisión, su personaje de John Greer en Person of Interest, creada por otro sobrino, Jonathan Nolan, le valió el reconocimiento del público contemporáneo. Su rol en esta serie se convirtió en antagonista central a partir de su aparición en la segunda temporada y lo largo de la trama.

En el cine, se puso bajo las órdenes de su sobrino Christopher Nolan en películas como Following (1998), Batman Begins (2005) y The Dark Knight Rises (2012), en la que interpretó a Douglas Fredericks, miembro de la junta directiva de Wayne Enterprises. También tuvo un papel en la película bélica Dunkerque (2017).

Temas
Te puede interesar

"Perseverancia" nos sumerge en el arte de Tomás Sánchez

Blake Lively llama a Ryan Reynolds a testificar en juicio contra Justin Baldoni

"Euphoria" regresa con 3ra temporada: fechas y horario de nuevos episodios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
"RESETEO MUNDIAL"

¿Qué se mueve detrás de la guerra contra Irán?

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Guerra en Irán

Trump anuncia que EEUU va a tomar el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato"

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.   
POLÍTICA

Sanciones fuera, control intacto: el juego de EEUU con Delcy Rodríguez

Bicitaxis transitan por una calle este martes, durante un apagón en La Habana, Cuba.
AMÉRICA LATINA

Cuba: entre la propaganda surrealista del régimen y la dura realidad cotidiana

Mauricio Gaona, constitucionalista colombiano.
ANÁLISIS RIGUROSO

Colombia, ¿del autoritarismo a una dictadura constitucional?

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Guerra en Irán

Trump anuncia que EEUU va a tomar el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.   
POLÍTICA

Sanciones fuera, control intacto: el juego de EEUU con Delcy Rodríguez

La candidata presidencial Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.
Campaña electoral

Amenazan a la candidata colombiana Paloma Valencia con imagen fúnebre difundida en redes sociales

Mauricio Gaona, constitucionalista colombiano.
ANÁLISIS RIGUROSO

Colombia, ¿del autoritarismo a una dictadura constitucional?

Fanáticos del Inter Miami celebran durante un partido entre su club y el Austin FC, primero en la historia del Nu Stadium, el 4 de abril de 2026. 
Fútbol

Fanáticos del Inter Miami celebran por todo lo alto su nueva casa