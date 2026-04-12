Fallece el actor británico John Nolan, conocido por su rol en "Batman"

MIAMI.- John Nolan, actor británico de teatro y cine cuya carrera abarcó décadas en las tablas, la televisión y la gran pantalla, falleció el sábado 12 de abril, a los 87 años, reportó la prensa especializada.

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Entre sus papeles más conocidos figuran el de la trilogía de Batman, dirigida por su sobrino Christopher Nolan; y el que interpretó en la serie televisiva de CBS Person of Interest.

Nacido en Londres el 22 de mayo de 1938, Nolan cimentó su trayectoria en el teatro, formándose en el Drama Centre London antes de iniciar una carrera que lo llevaría a recorrer algunos de los escenarios más prestigiosos de Gran Bretaña.

En sus inicios, realizó giras con una compañía teatral itinerante irlandesa y encarnó a Romeo, junto a Francesca Annis, en el Richmond Theatre.

Se unió a la Royal Shakespeare Company, donde actuó en producciones teatrales como Julio César y Las alegres comadres de Windsor. Luego trabajó con el National Theatre consolidando aún más su reputación como un actor clásico versátil.

Obtuvo un mayor reconocimiento en la televisión gracias a papeles protagónicos en la miniserie de la BBC Daniel Deronda (1970) y en el drama Doomwatch, donde interpretó al científico Geoff Hardcastle.

Sus créditos televisivos también incluyeron apariciones en series como The Prisoner, Silent Witness y Return of the Saint.

En la televisión, su personaje de John Greer en Person of Interest, creada por otro sobrino, Jonathan Nolan, le valió el reconocimiento del público contemporáneo. Su rol en esta serie se convirtió en antagonista central a partir de su aparición en la segunda temporada y lo largo de la trama.

En el cine, se puso bajo las órdenes de su sobrino Christopher Nolan en películas como Following (1998), Batman Begins (2005) y The Dark Knight Rises (2012), en la que interpretó a Douglas Fredericks, miembro de la junta directiva de Wayne Enterprises. También tuvo un papel en la película bélica Dunkerque (2017).