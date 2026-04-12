Primer ministro Viktor Orbán reconoce su "dolorosa" derrota en las elecciones en Hungría

El Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a los simpatizantes en el centro Balna en Budapest durante unas elecciones generales en Hungría, el 12 de abril de 2026.

BUDAPEST — El primer ministro de Hungría , Viktor Orbán, reconoció la derrota en las elecciones parlamentarias del domingo frente a su rival conservador, Peter Magyar, que prometió "un cambio del sistema".

"Los resultados de la elección, aunque no son definitivos aún, son claros y comprensibles; para nosotros, son dolorosos, pero inequívocos", dijo Orbán, quien ha dirigido el país del centro de Europa desde hace 16 años.

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"No se nos ha confiado la responsabilidad y oportunidad de gobernar. Felicito al partido ganador", afirmó.

Magyar dijo que Orbán le concedió la victoria en las elecciones parlamentarias en una llamada.

"Acaba de llamar para felicitarnos en nuestra victoria", escribió Magyar en redes sociales.

Según los datos de la Oficina Electoral, tras el escrutinio del 66,69% de las papeletas, el partido Tisza de Magyar puede atribuirse 137 de los 199 escaños de la Asamblea húngara, una supermayoría de dos tercios que le permite llevar a cabo reformas constitucionales.

Denuncias de fraude

El partido Tisza que lidera el conservador Péter Magyar ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas en Hungría y controlaría 128 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, según resultados oficiales correspondientes al 15,59% del escrutinio.

Los datos publicados por la Oficina Nacinoal Electoral sitúan al partido Fidesz del primer ministro Viktor Orbán como segunda fuerza política con 59 asientos, mientras que el Movimiento Nuestra Patria conseguiría 8 escaños. En datos porcentuales, Tisza habría recibido el 50,35% de votos; Fidesz, el 41,03%, y Nuestra Patria, un 6,13% del apoyo.

Los dos partidos más votados han asegurado que han recibido numerosas denuncias de fraude electoral, por lo que la investigación podría retrasar el proceso y por tanto la publicación de los resultados definitivos. Además se debe contabilizar a los húngaros con derecho a voto residentes en el extranjero, por lo que si el resultado es ajustado podría tardarse una semana en saber qué partido ha ganado las elecciones.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press