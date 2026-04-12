Putin ratifica su apoyo a Irán y Trump amenaza a China con aranceles si da ayuda militar a Teherán

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan durante una ceremonia de bienvenida de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 31 de agosto de 2025.

MOSCÚ — El presidente de Rusia, Vladimir Putin , sostuvo este domingo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en la que le ratificó el respaldo de Moscú ante el fracaso de las conversaciones de paz mantenidas en la víspera entre las delegaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán .

Irán y Rusia firmaron el año pasado un nuevo acuerdo estratégico de defensa que se traduce, por ejemplo, en las nuevas partidas de drones iraníes al Ejército ruso durante la guerra de Ucrania.

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Durante su conversación con Pezeshkian, Putin "subrayó además la disposición de Moscú para seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto".

"Con este fin, Rusia mantendrá contactos activos con todos sus socios en la región", señaló el presidente ruso antes de reafirmar "el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo las relaciones de buena vecindad".

Aranceles a China

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo a China con nuevos aranceles "asombrosos" si brinda apoyo militar a Irán.

"Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa", dijo Trump a Fox News.

El presidente estadounidense viajará a Pekín el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán.

Estados Unidos e Israel terminaron sin acuerdo sus conversaciones de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, tras una maratoniana jornada única de negociaciones directas sin precedentes desde la Revolución Islámica, insuficiente para que dos de los grandes antagonistas internacionales por excelencia consiguieran salvar de golpe más de 40 años de rivalidad, y que vuelve a dejar en el limbo las perspectivas para poner fin al conflicto abierto el pasado 28 de febrero, ahora bajo un precario alto el fuego de futuro incierto.

Falta de garantías de Irán

El encargado de dar la puntilla fue el jefe de la delegación norteamericana, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien se limitó a resaltar, al término del encuentro en el Hotel Serena de la capital paquistaní, un solo punto de fricción entre los muchos que separan a los dos países: la falta de garantías iraníes a la hora de verificar la naturaleza pacífica de su programa nuclear.

"La simple realidad es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitan conseguir rápidamente un arma nuclear", afirmó Vance, insistiendo en que ese es el objetivo principal de la administración estadounidense. La única buena noticia, según Vance, ha sido el mero hecho de reunirse cara a cara y mantener "estas sustanciosas conversaciones" que se han prolongado durante casi un día entero.

"Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe y hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho", ha indicado, antes de confirmar que la delegación estadounidense regresa a su país sin pacto y de avisar a Irán que será la parte más afectada: "No hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos de América", ha señalado.

Vance deja Islamabad con una "oferta final", la "mejor" que va a recibir Irán por parte de Washington, a la espera de que reaccione su jefe, el presidente Donald Trump, quien se pasó la noche disfrutando de una velada de artes marciales mixtas en Miami acompañado de su secretario de Estado, Marco Rubio.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP