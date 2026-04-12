domingo 12  de  abril 2026
¿Escalada del conflicto?

Putin ratifica su apoyo a Irán y Trump amenaza a China con aranceles si da ayuda militar a Teherán

"Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa", dijo Trump a Fox News

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan durante una ceremonia de bienvenida de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 31 de agosto de 2025.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan durante una ceremonia de bienvenida de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 31 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo este domingo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en la que le ratificó el respaldo de Moscú ante el fracaso de las conversaciones de paz mantenidas en la víspera entre las delegaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán.

Irán y Rusia firmaron el año pasado un nuevo acuerdo estratégico de defensa que se traduce, por ejemplo, en las nuevas partidas de drones iraníes al Ejército ruso durante la guerra de Ucrania.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que el estrecho de Ormuz será reabierto "bastante pronto" y no permitirá el cobro de peajes
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
ISRAEL

Netanyahu advierte que la campaña contra Irán "no ha terminado" y reivindica logros alcanzados

Durante su conversación con Pezeshkian, Putin "subrayó además la disposición de Moscú para seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto".

"Con este fin, Rusia mantendrá contactos activos con todos sus socios en la región", señaló el presidente ruso antes de reafirmar "el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo las relaciones de buena vecindad".

Aranceles a China

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo a China con nuevos aranceles "asombrosos" si brinda apoyo militar a Irán.

"Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa", dijo Trump a Fox News.

El presidente estadounidense viajará a Pekín el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán.

Estados Unidos e Israel terminaron sin acuerdo sus conversaciones de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, tras una maratoniana jornada única de negociaciones directas sin precedentes desde la Revolución Islámica, insuficiente para que dos de los grandes antagonistas internacionales por excelencia consiguieran salvar de golpe más de 40 años de rivalidad, y que vuelve a dejar en el limbo las perspectivas para poner fin al conflicto abierto el pasado 28 de febrero, ahora bajo un precario alto el fuego de futuro incierto.

Falta de garantías de Irán

El encargado de dar la puntilla fue el jefe de la delegación norteamericana, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien se limitó a resaltar, al término del encuentro en el Hotel Serena de la capital paquistaní, un solo punto de fricción entre los muchos que separan a los dos países: la falta de garantías iraníes a la hora de verificar la naturaleza pacífica de su programa nuclear.

"La simple realidad es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitan conseguir rápidamente un arma nuclear", afirmó Vance, insistiendo en que ese es el objetivo principal de la administración estadounidense. La única buena noticia, según Vance, ha sido el mero hecho de reunirse cara a cara y mantener "estas sustanciosas conversaciones" que se han prolongado durante casi un día entero.

"Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe y hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho", ha indicado, antes de confirmar que la delegación estadounidense regresa a su país sin pacto y de avisar a Irán que será la parte más afectada: "No hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos de América", ha señalado.

Vance deja Islamabad con una "oferta final", la "mejor" que va a recibir Irán por parte de Washington, a la espera de que reaccione su jefe, el presidente Donald Trump, quien se pasó la noche disfrutando de una velada de artes marciales mixtas en Miami acompañado de su secretario de Estado, Marco Rubio.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia que EEUU va a tomar el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato"

Vladimir Putin anuncia un alto el fuego con Ucrania por la Pascua ortodoxa

Egipto analiza con EEUU y Pakistán las negociaciones con Irán tras el fracaso en Islamabad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
"RESETEO MUNDIAL"

¿Qué se mueve detrás de la guerra contra Irán?

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Guerra en Irán

Trump anuncia que EEUU va a tomar el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato"

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.   
POLÍTICA

Sanciones fuera, control intacto: el juego de EEUU con Delcy Rodríguez

Bicitaxis transitan por una calle este martes, durante un apagón en La Habana, Cuba.
AMÉRICA LATINA

Cuba: entre la propaganda surrealista del régimen y la dura realidad cotidiana

Mauricio Gaona, constitucionalista colombiano.
ANÁLISIS RIGUROSO

Colombia, ¿del autoritarismo a una dictadura constitucional?

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Guerra en Irán

Trump anuncia que EEUU va a tomar el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.   
POLÍTICA

Sanciones fuera, control intacto: el juego de EEUU con Delcy Rodríguez

La candidata presidencial Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.
Campaña electoral

Amenazan a la candidata colombiana Paloma Valencia con imagen fúnebre difundida en redes sociales

Mauricio Gaona, constitucionalista colombiano.
ANÁLISIS RIGUROSO

Colombia, ¿del autoritarismo a una dictadura constitucional?

Fanáticos del Inter Miami celebran durante un partido entre su club y el Austin FC, primero en la historia del Nu Stadium, el 4 de abril de 2026. 
Fútbol

Fanáticos del Inter Miami celebran por todo lo alto su nueva casa