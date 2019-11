Parlamento de Venezuela investigará denuncias sobre torturas a menores de edad

Igualmente, señaló que "más temprano que tarde el país tendrá un nuevo gobierno y los responsables tendrán que responder".

“Mañana pueden ser nuestros hijos, nietos o familiares. Hoy son unos ciudadanos que están sufriendo el terror que viven sus hijos, porque los niños quedan con secuelas psicológicas. Electrocución, torturas, golpes, maltratos, eso no tiene nombre”, dijo el parlamentario.

Fernández indicó que la AN no se dejará amedrentar y realizarán las denuncias. "Están amedrentando a los familiares. La AN está de pie para denunciar la violencia física o psicológica en contra de la ciudadanía".