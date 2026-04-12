EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

El portaviones de la Marina de los Estados Unidos USS Gerald R. Ford parte de la Bahía de Souda en la isla de Creta el 26 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El Ejército de Estados Unidos anunció que comenzará a bloquear todos los puertos iraníes del Golfo el lunes a las 14H00 GMT y que permitirá el paso por el estratégico estrecho de Ormuz solo a barcos que no se dirijan a Irán ni salgan de ese país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores consideran reanudar bombardeos "limitados" en Irán para desbloquear la negociación de paz con el país persa, tras no haber logrado un acuerdo ayer, según The Wall Street Journal (WSJ).

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El WSJ, que cita a funcionarios y personas conocedoras de la situación, señala que la Casa Blanca estudia varias opciones adicionales al bloqueo del estrecho de Ormuz y, además de esos bombardeos limitados, considera "reanudar una campaña de bombardeos completa" en Irán.

El diario indica que la campaña de bombardeos completa es "menos probable" por la potencial inestabilidad para Oriente Medio y porque el presidente tiene "aversión a conflictos militares prolongados".

Otra opción sobre la mesa, agrega, es un bloqueo de Ormuz "más temporal mientras presiona a sus aliados a asumir la responsabilidad de una misión de escolta militar prolongada a través del estrecho en el futuro".

Todas las opciones sobre la mesa

Una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, dijo al diario que Trump "mantiene todas las opciones adicionales" al bloqueo de Ormuz y consideró que las fuentes están "especulando".

Trump, que ha estado este domingo en Florida jugando al golf, hablando con asesores y dando declaraciones a un programa de Fox News, "sigue abierto a una solución diplomática", según asesores citados por el WSJ, pese a prometer el bloqueo y amenazar con ataques a Irán.

"Detestaría hacerlo, pero son sus plantas de desalinización, de agua, sus plantas de generación eléctrica, que son muy fáciles de atacar", indicó al canal conservador, refiriéndose a los ataques.

El bloqueo a puertos

"Conforme al anuncio del presidente se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán", publicó el CENTCOM en un comunicado.

"Las fuerzas de Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", añadió. Una publicación previa del presidente Donald Trump afirmaba que se bloquearían "cualquier y todas las naves".

Estados Unidos recomendó a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.

"Con efecto inmediato"

El anuncio del Centcom se produce después de que hoy el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que EEUU bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares", al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.

"Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", escribió en su red Truth Social.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.

FUENTE: Con información de AFP