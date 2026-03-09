EEUU busca derribar con Escudo de las Américas bastión del socialismo del siglo XXI y drogas en el hemisferio

MIAMI. - El presidente de EEUU , Donald Trump mostró en la Cumbre Escudo de Las Américas su disposición a consolidar un bloque de países aliados para la seguridad del hemisferio y también una formal determinación de enfrentar el socialismo del siglo XX I y sus vínculos con tráfico de drogas , al excluir del foro a México, Colombia y Brasil, dijo el experto Jesús Romero.

“Con el Escudo de las Américas, EEUU forma un bloque de países aliados de tendencia de derecha para contrarrestar no solamente el narcotráfico, para lo cual pidió la fuerza militar letal, sino también la amenaza del socialismo del siglo XXI vigente en los excluidos”, aseguró en su análisis.

Análisis La Cumbre Escudo de las Américas: Un escudo en defensa de la libertad

Este sábado, Trump anunció la iniciativa llamada Escudo de las Américas, de su política exterior, en la cual comprometió la capacidad militar de una decena de países de América Latina para enfrentar a los carteles del narcotráfico que amenazan la seguridad regional.

Cumbre por la seguridad

Para la Cumbre, en el Trump National Doral, de Miami, Florida, fueron convocados Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Chile, Bolivia y Honduras, entre otros.

Excluyó a México, Colombia y Brasil, y estuvieron ausentes Canadá y Venezuela, con el cual inició relaciones diplomáticas, tras un estratégico acercamiento, luego de casi siete años de ruptura.

Para Romero, exoficial de inteligencia naval de EEUU, el mensaje del mandatario estadounidense, basado principalmente en garantizar la seguridad a través del combate contra grupos considerados terroristas, fue contundente y estratégico.

“El hecho de haber realizado la Cumbre en el resort y no en la sede del Comando Sur que queda a una milla, se debe a que es un mensaje estratégico que va más allá del mensaje militar”.

Romero diseccionó los posibles motivos de las exclusiones de países y el significado.

Países excluidos

“EEUU no ve a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como una socia en los temas muy conceptuales sobre el narcotráfico y sobre cómo llevar a cabo una guerra contra los carteles”, dijo tras referir que encuentra un “problema estructural entre EEUU, México y Brasil.

A pesar de que dicen que México está contrarrestando el crimen organizado, tiene el problema de los carteles y recientemente vimos la captura (y muerte) del “Mencho”, el país luego estuvo ardiendo en llamas porque el gobierno no ha sido capaz de contrarrestar el problema que esto significa para su propio país”, explicó.

En el caso de Brasil, único país asociado al socialismo del siglo XXI tras las derrotas de la izquierda en Bolivia y Honduras, destacó su posición frente al narcotráfico.

“Brasil es la salida de una gran cantidad de cocaína de Colombia y de Perú. Aunque reporta también el derribo de aeronaves sospechosas y EEUU tiene enfrenta organizaciones transnacionales criminales alineadas con Irán recientemente, eso no quiere decir que no existan algún tipo de temas conyunturales que todavía no se han podido resolver entre los dos países”, puntualizó.

Venezuela, ausente

Romero enfocó parte de su análisis a Venezuela, que junto a Canadá no fueron convocados a la Cumbre Escudo de las Américas, y lo atribuyó al proceso, aun no resuelto, de su separación del socialismo del siglo XXI catapultado por Hugo Chávez, durante su mandato

“Venezuela, junto con México y Brasil, formó parte del triángulo que intentó contrarrestar el peso del hemisferio occidental e ir contra EEUU, uniéndose a China, Irán y Rusia, desestabilizar el dólar como moneda internacional, entonces no vimos allí a Venezuela.

“En Venezuela ahora mismo Delcy Rodríguez sigue estando sancionada. Y el presidente Trump volvió a firmar hace dos semanas el documento donde se menciona que Venezuela es una amenaza para EEUU, aunque diga ‘la presidenta está bien chévere’, añadió.

Romero opinó que con ello Trump está avanzando en su estrategia.

“El presidente está tratando de llevar a cabo dos cosas simultáneamente. Una es reconocer que muy posiblemente las políticas de EEUU estén dirigidas a avanzar en algún tipo cambio para la transición futura de Venezuela. Y la otra es que al mismo tiempo mantiene a Rodríguez sancionada y que todavía Venezuela sigue siendo una amenaza existencial contra EEUU”, reafirmó.

FUENTE: Entrevista al comandante Jesús Romero, analista y exoficial de inteligencia naval de EEUU