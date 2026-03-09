Israel avanza ofensiva a gran escala en varias regiones de Irán

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, el 9 de marzo de 2026.

El ejército israelí anunció el lunes una ola de ataques contra "infraestructura del régimen" en el centro de Irán , los primeros desde el nombramiento del nuevo líder en la República Islámica.

Las fuerzas israelíes han "comenzado una ola adicional de ataques contra infrastructura del régimen de terror iraní en el centro de Irán", indicó el ejército en un breve comunicado.

Poco antes había anunciado ataques contra el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano.

A primera hora de la mañana, anunciaron otra ofensiva horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.

En ese comunicado, informó de que el domingo su fuerza aérea alcanzó 400 objetivos militares iraníes en el oeste y centro de Irán, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas.

También atacó por primera vez depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas, lo que provocó al menos cuatro muertes, obligó a racionar la gasolina a 20 litros por persona al día y dejó la capital iraní envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo.

Por otro lado, el número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano llega a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1.130, según datos divulgados el domingo por el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine.

Desde hace una semana, Israel mantiene una campaña aérea contra el sur y el este del Líbano, así como en los suburbios de la capital, que deja ya 112.000 desplazados en albergues oficiales, aunque se estima que la cifra total de personas que han tenido que abandonar sus hogares alcanzaría al menos las 200.000.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte del Estado hebreo.

AFP__20260309__A2HG7Q3__v1__HighRes__IranUsIsraelWar Un hombre sostiene un cartel con la imagen del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei (der.), junto a su difunto padre, Alí Jamenei, durante una manifestación en su apoyo en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, el 9 de marzo de 2026. ATTA KENARE / AFP

Irán designa a su nuevo guía supremo

Decenas de personas se congregaron el lunes en una céntrica plaza de la capital iraní para mostrar lealtad al nuevo guía supremo de la república islámica, el ayatolá Mojtaba Jamenei, informaron periodistas de la AFP.

La multitud, reunida en la plaza Enghelab de Teherán, enarbolaba banderas iraníes y retratos del nuevo líder, hijo del difunto guía supremo Alí Jamenei, quien fue asesinado en los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero.

Mojtaba Jamenei fue designado el domingo como sucesor de su padre por la Asamblea de Expertos del gobierno clerical iraní.

Previamente, Estados Unidos e Israel habían advertido que se opondrían a su nombramiento.

El clérigo, de 56 años, "es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", anunció en un comunicado ese órgano.

La OTAN abate misil disparado desde Irán

Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Turquía.

"Medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco", señaló el ministerio en un comunicado.

Algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, sin causar heridos, añadió la fuente.

FUENTE: Con información de AFP/EFE