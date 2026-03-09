lunes 9  de  marzo 2026
DENUNCIA

EEUU acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos

"Sabemos de dónde vienen los precursores químicos. Se fabrican por millones de toneladas en China y se mueven a través de la cadena de suministro global", manifestó en Viena la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EEUU, Sara Carter

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.

RONALDO SCHEMIDT/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos acusó este lunes a China de permitir que su industria química mantenga vínculos con los cárteles del narcotráfico y facilite así el flujo de precursores para fabricar fentanilo, un opioide que ha causado centenares de miles de muertos en Norteamérica en la última década.

"Sabemos de dónde vienen los precursores químicos. Se fabrican por millones de toneladas en China. Sabemos que se mueven a través de la cadena de suministro global", manifestó en una reunión de la ONU en Viena la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EEUU, Sara Carter.

"Sabemos que los débiles controles de exportación de China y su laxa aplicación de la ley permiten a su industria química establecer relaciones con los cárteles", agregó la representante estadounidense en la denominada Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida desde hoy en la capital austríaca.

EEUU reveló el 3 de septiembre la incautación más grande de EEUU de [precursores químicos] utilizados para la fabricación de metanfetaminas y en especial, el fentanilo, causante de cientos de miles de muertes en el país en los últimos cinco años.

La mayor confiscación de químicos para drogas

Se trató de la confiscación de nada menos que 13.000 barriles con unos 300.000 kg de productos químicos procedentes [de China] y con destino al Cártel de Sinaloa en México, de acuerdo con el primer informe de las autoridades federales.

La fiscal para el distrito de Columbia (Washington DC), Jeanine Pirro, viajó hasta Texas (sur) para realizar el anuncio junto con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons.

Las autoridades federales anunciaron la confiscación de "dos cargamentos de sustancias químicas, transportados en dos buques diferentes en alta mar y enviados al Cártel de Sinaloa en México. Es decir, de China a México.

“El puerto de descarga principal era Shanghai, China, y el de llegada, México", dijo Pirro, desde unos almacenes en la ciudad de Pasadena, al sureste de Houston, Texas, donde se encuentra bajo custodia federal el enorme cargamento.

La operación se realizó una semana atrás del anuncio público y fue el resultado del trabajo conjunto de múltiples agencias federales, la Marina y el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.

Son insumos como alcohol bencílico y N-metilformamida "que se habrían utilizado para fabricar 189.000 kilos de metanfetamina, cuyo valor en las calles de cualquier ciudad como Houston ascendería a [569 millones de dólares]".

Pirro explicó que esta acción fue posible luego de que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, declararan al cartel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera.

FUENTE: Con información de EFE.

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Shohei Ohtani comienza explosivo y Japón noquea a China Taipéi en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Trump y Jinping, legisladores del mundo

