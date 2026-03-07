La Cumbre Escudo de las Américas: Un escudo en defensa de la libertad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

Punto clave al inicio: La Cumbre Shield of the Americas representa un esfuerzo por construir una coalición hemisférica coordinada entre gobiernos alineados con la gobernanza democrática, las economías de mercado y políticas de seguridad firmes. Al centrarse en la cooperación contra el crimen transnacional, el narcoterrorismo, la migración descontrolada, las ideologías autoritarias y la creciente influencia de potencias extrahemisféricas, la iniciativa busca fortalecer la coordinación estratégica entre Estados afines y reforzar el principio de defensa colectiva en el hemisferio occidental.

El hemisferio occidental enfrenta una convergencia de presiones en los ámbitos de la seguridad, la política y la geopolítica. Las redes criminales transnacionales operan a través de fronteras con creciente sofisticación, los regímenes autoritarios continúan generando inestabilidad regional y flujos migratorios, y actores externos como China, Rusia e Irán han ampliado su presencia económica, tecnológica y estratégica en las Américas.

MÁS DE LA CUMBRE REGIONAL Trump afirma en Miami que el régimen cubano "está al final de la línea" y dice que La Habana busca negociar

En este contexto, las iniciativas que promueven una mayor coordinación entre gobiernos comprometidos con instituciones democráticas y marcos de Estado de derecho pueden influir en la forma en que la región enfrenta estos desafíos. La cumbre pone de relieve un debate emergente sobre si la alineación ideológica y la cooperación en materia de seguridad entre socios selectos podrían convertirse en un mecanismo más eficaz para enfrentar amenazas compartidas que los arreglos multilaterales más amplios pero menos cohesionados.

Resumen ejecutivo

La Cumbre Escudo de las Américas, convocada en Miami por el presidente Donald J. Trump, busca establecer una coalición hemisférica coordinada capaz de enfrentar las principales amenazas a la libertad y la estabilidad en el hemisferio occidental. Líderes de varios países de América Latina y el Caribe, comprometidos con la gobernanza democrática, la economía de mercado y las instituciones de seguridad sólidas, se reunirán para abordar el crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, la migración descontrolada, el autoritarismo ideológico y la creciente influencia de potencias extrahemisféricas como China, Rusia e Irán.

La cumbre también refleja una decisión estratégica de limitar la participación a gobiernos dispuestos a actuar con firmeza frente a estas amenazas, priorizando la coherencia ideológica y la eficacia operativa por encima de la inclusión diplomática. Enmarcada por sus promotores como una renovación de los principios de autodefensa hemisférica asociados con la Doctrina Monroe, la iniciativa busca fortalecer la cooperación entre democracias afines y señalar que la era de la pasividad frente al crimen organizado, a los regímenes autoritarios y a la influencia hostil en las Américas está llegando a su fin.

El contexto estratégico de la cumbre en Miami

La Cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald J. Trump, se celebrará este sábado 7 de marzo de 2026 en el Trump National Doral en Miami. Este encuentro histórico reúne a líderes conservadores de unos 12 países latinoamericanos y caribeños para forjar una coalición firme contra las amenazas que socavan la libertad en el hemisferio. El crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, la migración ilegal masiva, el marxismo cultural, el socialismo continental y la creciente influencia de potencias hostiles como China, Rusia e Irán son el punto central de atención.

Participantes: La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay; Luis Abinader, presidente de República Dominicana; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia; Javier Milei, presidente de Argentina; Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras; Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica; Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana; José Antonio Kast, presidente electo de Chile; y Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Son gobiernos comprometidos con la democracia, la economía de mercado y la seguridad real. Recientemente, Ecuador ya demostró resultados en operaciones conjuntas contra narcoterroristas. El Salvador transformó su realidad con mano dura contra las pandillas. Estos líderes no piden permiso para actuar. Los resultados son fruto de la acción, avalados por la soberanía popular expresada en las urnas.

Alineamiento estratégico y coherencia ideológica

La cumbre excluye deliberadamente a regímenes y gobiernos alineados con el marxismo o tibios ante las amenazas. México, Colombia, Brasil, Nicaragua, Cuba y otros países se encuentran en esta categoría. No se trata de discriminación, sino de pragmatismo. Incluir a quienes priorizan agendas ideológicas radicales, que han permitido la expansión china en recursos estratégicos, han tolerado el narcotráfico o han perpetuado dictaduras, diluiría el propósito.

Trump entiende que una alianza efectiva requiere coherencia ideológica. Consecuentemente, solo naciones alineadas con la libertad y la seguridad mutua pueden formar un escudo sólido.

El relanzamiento de la defensa hemisférica

Bajo el liderazgo de Estados Unidos se relanza una versión moderna de la Doctrina Monroe. El hemisferio occidental debe protegerse de las intervenciones externas y las amenazas internas.

La portavoz Karoline Leavitt lo resumió con claridad al señalar que el objetivo es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad mediante una coalición histórica contra bandas criminales, narcotraficantes y terroristas.

En vísperas de la cumbre, el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió que Estados Unidos está listo para actuar solo si es necesario. Esta cumbre envía un mensaje inequívoco. El tiempo de la pasividad terminó.

Miami como epicentro político del exilio antiautoritario

Miami, epicentro de exiliados que huyeron del comunismo, se erige en el escenario ideal para esta cumbre. La ciudad alberga la mayor concentración de cubanos exiliados del mundo, con más de un millón de cubanos y cubanoamericanos en el condado de Miami-Dade, más de un tercio de su población total, además de cientos de miles de venezolanos, nicaragüenses y otros latinoamericanos que escaparon de regímenes opresores.

Esta vibrante comunidad hispana conservadora, forjada por décadas de represión marxista, ve en la Cumbre Escudo de las Américas una esperanza tangible para un continente próspero y libre del yugo de dictaduras que solo generan miseria, hambre y éxodos masivos. La era de equiparar dictaduras a democracias en foros regionales e internacionales comienza a quedar atrás.

El peso político de la comunidad cubanoamericana

Los cubanoamericanos, en su mayoría registrados como republicanos, alrededor del 55% según encuestas recientes como el FIU Cuba Poll, mantienen una postura firme contra el comunismo. Han apoyado de manera consistente políticas duras contra el castrocomunismo, como el embargo, porque conocen de primera mano cómo la dictadura castrista destruyó la libertad y la economía.

Hoy Miami no es solo un refugio. Es un bastión ideológico donde exiliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua comparten experiencias traumáticas y rechazan cualquier concesión al marxismo.

Hacia un nuevo bloque hemisférico de seguridad

No se trata solo de una reunión. Es el nacimiento de un bloque que sustituye a organizaciones obsoletas en las que la burocracia permite la infiltración de movimientos que destruyen la libertad. Es una llamada a la acción. Una alianza diseñada para unir fuerzas en la lucha contra el tráfico de drogas mediante tácticas decisivas, frenar la migración descontrolada, desafiar las ideologías antidemocráticas y proteger a la región de las influencias extranjeras.

La elección de Miami tiene un gran simbolismo.

Conclusión: un escudo para el hemisferio

Excluir a las dictaduras y a los gobiernos proto-marxistas no debilita la unidad. La fortalece. Permite identificar y unir a quienes defienden valores compartidos. Representa la esperanza viva de millones de personas que sueñan con regresar algún día a países libres y prósperos.

Esta gesta debe ser apoyada y replicada. Solo así las Américas recuperarán su destino de prosperidad y libertad. Este sábado se hará historia en Miami. Se está erigiendo un escudo impenetrable contra la tiranía. Esta cumbre debería servir de modelo para sustituir la ONU por una organización internacional renovada, limitada a naciones comprometidas con la libertad, la democracia y la seguridad mutua, y que excluya a regímenes no democráticos.

Tres conclusiones clave

Una coalición de gobiernos alineados.

La cumbre refleja un esfuerzo por fortalecer la cooperación entre gobiernos de América Latina y el Caribe que comparten prioridades políticas y de seguridad similares, enfatizando la alineación ideológica como condición para una colaboración efectiva.

Una respuesta a amenazas hemisféricas en evolución.

El crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, la migración irregular y la influencia geopolítica externa constituyen desafíos cada vez más interconectados que requieren respuestas regionales coordinadas.

Una señal de cambio en la estrategia regional.

La iniciativa subraya un debate más amplio sobre el futuro de la gobernanza hemisférica, incluyendo si coaliciones más pequeñas y estratégicamente alineadas podrían desempeñar un papel creciente en la gestión de los desafíos políticos y de seguridad en las Américas.

Publicado en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com