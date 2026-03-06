Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy viernes 6 de marzo

¡Play Ball! La espera terminó y el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá mucho para dar en estos próximos días, con la subida del telón del torneo de este lado del mundo.

Para este viernes está programado que inicie competencias el grupo A, B, y D. El grupo C, en Asia, inició un día antes por el cambio horario.

La selección del régimen de Cuba, en Puerto Rico con el grupo A, abrirá la jornada cuando se mida a Panamá a las 11:00am (Hora del Este).

Los antillanos mandarán a la lomita a Livan Moinelo, mientras que Panamá confiará la apertura a Logan Allen, zurdo de los Guardianes de Cleveland.

Una hora después, Venezuela será local en Miami, en el LoanDepot Park donde jugará el grupo D, para recibir a la delegación de Países Bajos.

Por los llaneros abrirá Ranger Suárez, ahora abridor de los Medias Rojas de Boston, mientras que por el conjunto europeo la labor monticular la iniciará Antwone Kelly.

Venezuela, diezmada entre lesiones y problemas con la cobertura del seguro médico, debe demostrar en el grupo en el que también están República Dominicana, Israel y Nicaragua, que son potencia y tiene con qué avanzar de ronda.

Los mexicanos e ingleses se medirán a partir de la 1:00pm en el Daikin Park, de Houston escenario que alberga al grupo B. Javier Assad abrirá por los aztecas mientras que Jack Anderson hará lo propio por Gran Bretaña.

Ya entrada la tarde, 6:00pm hora del este, Puerto Rico y Colombia medirán fuerza en la isla del encanto en el segundo encuentro de la jornada del Grupo C. Seth Lugo y José Quintana son los abridores pautados para este encuentro.

Una hora más tarde, República Dominicana, una de las tres grandes favoritas a levantar el cetro, se medirá con Nicaragua citados en el grupo D.

Christopher Sánchez abrirá por los quisqueyanos, mientras que Ronald Medrano, dirigido por Dusty Baker, buscará darle la primera victoria a los centramericanos en la historia del torneo. En 2023, su primera participación en el Clásico cargó con cuatro reveses.

Y desde las 8:00 de la noche, Estados Unidos, otra de las grandes favoritas al título, se enfrentará a Brasil, en Houston en el grupo B. El experimentado Logan Webb está pautado por los locales en una selección plasmada de estrellas que pasan desde Aaron Judge hasta Bryce Harper. Los sudamericanos no revelaron el nombre de su abridor.

Y cuando el reloj esté por dar la vuelta al día (10:00 pm), en Asia se medirán Taiwán y la República Checa, un duelo que ayudará a que haya béisbol casi durante las 24 horas del día.