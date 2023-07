EEUU condena explotación laboral cubana en misiones

En la misma línea, Nichols recordó que el secretario de Estado, Antony Blinken, rindió homenaje a héroes de la lucha contra el tráfico humano provenientes de Brasil, Perú y Venezuela. El gobierno de Estados Unidos expresó su reconocimiento hacia estos héroes y se comprometió a continuar trabajando con ellos y otros socios regionales para erradicar este atroz fenómeno del tráfico humano.

El Informe sobre Tráfico de Personas 2023, preparado por el Departamento de Estado, ya había advertido previamente que el régimen cubano no cumplía plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas y no estaba haciendo esfuerzos significativos en esta dirección. En particular, se señalaba que existía un patrón gubernamental para aprovecharse de programas de exportación de mano de obra con indicios de trabajo forzoso, como el polémico programa de misiones médicas en el extranjero.

Entre las violaciones a los derechos de los médicos cubanos en el extranjero se mencionaba la prohibición de portar pasaporte, viajar con sus familias, negociar directamente contratos con empleadores en otros países y recibir la totalidad de sus salarios. Además, se denunció que aquellos profesionales que decidieran abandonar la misión no podrían regresar a Cuba durante un período de ocho años.

Este enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba en torno a las condiciones laborales de los trabajadores en misiones internacionales pone de relieve la importancia de abordar el tema de la trata de personas y la explotación laboral en un contexto global.

FUENTE: Con información de Martí Noticias