EEUU recomienda a los buques evitar el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ordenó el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán, después de que Rusia e Irán anunciaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del océano Índico, con el fin de reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima, en medio de las amenazas militares de Estados Unidos contra Teherán.

WASHINGTON. El Departamento de Transportes de Estados Unidos emitió este sábado, 28 de febrero, una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo debido al ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El 28 de febrero comenzó una importante actividad militar en las zonas geográficas mencionadas anteriormente. Se recomienda a los buques mantenerse alejados de esta zona en la medida de lo posible", apuntó la Administración Marítima en una alerta que estará vigente hasta el 7 de marzo.

Advirtieron que cualquier buque comercial con bandera, propiedad o tripulación estadounidense "debe mantener una distancia de 30 millas náuticas con respecto a los buques militares estadounidenses para reducir el riesgo de ser confundidos con una amenaza".

El estrecho de Ormuz, única salida del golfo Pérsico hacia el mar Arábigo, posee una enorme relevancia estratégica ya que por sus aguas transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, además de grandes volúmenes de gas natural licuado, por lo que cualquier alteración en esta vía puede provocar un alza en los precios de la energía y fuertes impactos en la economía global.

A pesar de las negociaciones nucleares en curso entre Washington y Teherán, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Estrecho de Ormuz es "inseguro" y está "de facto cerrado"

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que el estrecho de Ormuz, no es seguro debido a los ataques de Israel y de Estados Unidos y que fue cerrado a los barcos este sábado, informaron medios locales.

“Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la operación militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento", indicó la agencia de prensa Tasnim.

"Con el cese del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado", agregó.

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó esta información. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos, los buques recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán afirma que "ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz".

FUENTE: Con información de EFE y AFP