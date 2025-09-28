domingo 28  de  septiembre 2025
EEUU convoca a aliados a unirse en lucha contra el narcoterrorismo en América Latina

El gobierno de Donald Trump pidió intensificar acciones de cooperación internacional contra organizaciones criminales por la seguridad interna y de la región

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU convocó a países aliados a unirse a la lucha emprendida contra las organizaciones de narcotráfico “terroristas” , en América Latina, luego de que el presidente Donald Trump reiteró la voluntad de continuar su ofensiva militar en el Caribe contra los cárteles de droga.

El Departamento de Estado hizo público un mensaje por la red X, que representa el inicio de una campaña con el lema “Únanse a la lucha contra el narcoterrorismo” para invitar a los gobiernos a tomar acciones por la seguridad de la región.

Desde el inicio de su gobierno, Trump emitió órdenes ejecutivas en contra de los cárteles del tráfico de drogas y otras organizaciones criminales, y desde agosto desplegó una ofensiva militar en el Caribe para frenar el narcotráfico proveniente de la región, especialmente de Venezuela, hacia EEUU, por la seguridad de la nación.

Llamado a aliados contra el narcotráfico

“Hacemos un llamado a nuestros aliados para que se unan a nosotros en esta lucha”, señala el Departamento de Estado en su mensaje en el que insta a sus aliados a adoptar medidas contra las organizaciones de narcotráfico, entre las cuales se encuentra el Cártel de los Soles vinculado al régimen de Maduro, al que EEUU designó “terrorista global” en julio pasado.

Entre las medidas señala sanciones financieras, incrementar la asistencia en materia de seguridad a los países identificados como principales fuentes de cocaína destinada a Europa y Asia, y fortalecer la colaboración con el sector privado para combatir el lavado de dinero.

También plantea el uso de tecnologías biométricas para el control y seguridad en las fronteras.

A la designación de Trump contra los cárteles de la droga, hasta la fecha se han unido Ecuador, Argentina, República Dominicana, Paraguay y el Senado de Colombia, para contrarrestar sus operaciones de narcotráfico, el riesgo interno y la desestabilización que ocasionan en la región,

FUENTE: Con información redes State Departament, Redacción DLA

