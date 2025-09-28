EEUU insta a Irán a continuar "conversaciones directas" sobre el programa nuclear

MIAMI. - Luego del restablecimiento de las sanciones de la ONU este sábado, el Departamento de Estado de EEUU instó al régimen de Irán a continuar las “ conversaciones directas” sobre el programa nuclear , con lo que se propone bajar el tono de las tensiones por la vía de la diplomacia .

El secretario de Estado Marco Rubio hizo la propuesta a través de un comunicado en el cual planteó al régimen de Masud Pezeshkian diálogos “de buena fe, sin demoras ni confusiones” para llegar a un acuerdo.

Este sábado, al vencerse el plazo de una negociación para Irán, Pezeshkian afirmó que prefería el restablecimiento de las sanciones por parte de la ONU a ceder a las demandas de EEUU, centradas en la entrega del uranio iraní, tras calificar de “irracionales” e “inaceptables” las demandas del gobierno de Trump.

Además, llamó a consultas a sus embajadores en Francia, Alemania y el Reino Unido en señal de protesta, según la televisión estatal.

Este domingo se afirmó que Teherán estaría considerando retirarse del tratado nuclear tras la reimposición de sanciones, por lo que sus posibles acciones inquietan también al E3, grupo de países integrado por Francia, Reino Unido y Alemania. Y llamó a Teherán a “abstenerse de cualquier acción que pueda escalar la situación”.

Diplomacia con Irán

En el comunicado del Departamento de Estado de EEUU, Rubio afirma que la diplomacia “sigue siendo una opción”.

“Un acuerdo sigue siendo la mejor salida para el pueblo iraní y el mundo. Para que eso ocurra, Irán debe aceptar conversaciones directas, realizadas de buena fe, sin demoras ni confusiones”, señala y insta a los países a “implementar de inmediato” las sanciones contra Teherán.

La restauración de sanciones por parte de la ONU se decidió el 19 de septiembre cuando el Consejo de Seguridad rechazó el levantamiento permanente de medidas, tras fracasar las negociaciones entre Irán y el E3 sobre el programa nuclear.

Esto supone desde un embargo de armas hasta medidas económicas, como restricciones financieras y limitaciones comerciales que impactan de forma significativa en la economía iraní, según se informó.

Sanciones y conversación

Los esfuerzos de conversaciones entre EEUU e Irán para llegar a un acuerdo negociado sobre el programa nuclear se agotaron el 14 de junio pasado, luego de que se canceló el encuentro de representantes de ambos países en Mascate, Omán.

Este domingo, también los países del E3 emitieron un comunicado conjunto en el cual aseguran que la reimposición de las sanciones de la ONU “no representa el fin de la diplomacia”.

“Pedimos a Irán que se abstenga de cualquier acción que pueda escalar la situación y que regrese al cumplimiento de sus obligaciones vinculantes de salvaguardia”.

FUENTE: Con información de Departamento de Estado, AFP, Euronews, Redacción DLA