sábado 27  de  septiembre 2025
CONNOTAACIóN

Homenaje a Kirk: Un grito de guerra por la reconciliación final

En menos de dos años, dos grandes asesinatos políticos, uno consumado (Charlie Kirk) y el otro no (Donald Trump) han marcado el espectro político en Estados Unidos

El presidente Donald J. Trump junto a la viuda de Charlie Kirk en la ceremonia de homenaje al líder conservador asesinado.&nbsp;

El presidente Donald J. Trump junto a la viuda de Charlie Kirk en la ceremonia de homenaje al líder conservador asesinado. 

PATRICK T. FALLON / AFP
Erik Kirk, la presidenta de la organización que fundó su esposo: Turning Point USA

Erik Kirk, la presidenta de la organización que fundó su esposo: Turning Point USA

PATRICK T. FALLON /AFP
Por Leonardo Morales

El adiós final a Charlie Kirk en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, estremeció latitudes dentro y fuera de EEUU. El homenaje fue magnánimo y la respuesta al horrendo asesinato político del líder conservador ha sido histórica y multitudinaria.

Más de 70.000 asistentes llenaron el estadio y cerca de 30.000 cubrieron sus alrededores, uno de los mayores memoriales a un ciudadano sin cargos en el gobierno. Pero la cifra en total se estima en cerca de 200.000 personas.

Lee además
El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
VIGILANCIA DIGITAL

Florida lanza portal contra extremismo político violento tras asesinato de Charlie Kirk
El líder conservador asesinado Charlie Kirk junto a su esposa Erika.
CRIMEN POLíTICO

La gran repercusión del asesinato del líder conservador Charlie Kirk

El Senado de EEUU, mediante una resolución unánime, declaró el 14 de octubre “Día Nacional en Memoria de Charlie Kirk”.

Ese día ocurrieron tres acontecimientos: El perdón espiritual de Erika Kirk al asesino de su amado esposo, el enorme levantamiento de movimientos conservadores en todo el planeta, y el reinicio de la amistad entre Elon Musk y el presidente Donald J. Trump sellado con un apretón de manos y gestos de entendimiento mutuo.

Kirk hubiera estado muy feliz de ese momento hecho público entre Musk y Trump, a quien quería como su ídolo.

Su esposa Erika lo confirmó en su primeras declaraciones tras el atroz crimen a su amado Charlie: "Señor Presidente, mi esposo lo amaba y él sabía que usted también lo amaba a él".

El bien y el mal

Ya no se trata de una lucha entre dos partidos políticos rivales en EEUU. Se trata de la lucha entre el bien y el mal. Así lo consideran millones de estadounidenses y muchos otros millones en el resto del mundo.

En menos de dos años, dos grandes asesinatos políticos, uno consumado (Charlie Kirk) y el otro no (Donald Trump) han marcado el espectro político en EEUU.

Sólo días después, otro atacante, también radical de izquierda y con mensajes de Antifa, disparó contra agentes de ICE en un centro de detención de inmigrantes en Dallas, Texas, lo que confirma el giro de extrema violencia política que ha emprendido la izquierda, alentada con sus discursos de odio anti-Trump y anti-conservadores.

La organización radical de izquierda Antifa, fue declarada por una orden presidencial como una “organización terrorista interna”.

Las palabras "anti-ICE" estaban garabateadas en un cargador de munición encontrado cerca del cuerpo de Joshua Jahn, de 29 años, quien se suicidó después de ejecutar el ataque.

"Desafortunadamente, este es solo el último ejemplo que hemos visto de violencia selectiva, incluido en el norte de Texas, donde el 4 de julio hubo otro ataque coordinado contra un centro de inmigración en Alvarado", declaró Joe Rothrock, agente especial a cargo del FBI en Dallas.

El ataque del 24 de septiembre fue el tercero contra agentes de ICE o de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU desde julio, la retórica de odio de los políticos demócratas contra las agencias gubernamentales se ha intensificado.

Amor por odio

"La respuesta al odio no es el odio", dijo con la voz entrecortada Erika Kirk. "La respuesta, como sabemos por el Evangelio, es amor, y siempre amor. Amor por nuestros enemigos y amor por quienes nos persiguen".

“Mi amado esposo Charlie deseaba salvar a jóvenes como el que le quitó la vida. A ese hombre, a ese joven… lo perdono, porque eso fue lo que Cristo hizo y es lo que Charlie hubiera querido”.

El discurso de Erika, además de conmovedor, fue la reafirmación de continuidad de la labor de su esposo asesinado, un crimen de odio político que ha reavivado el movimiento conservador dentro y fuera de EEUU. Y más que silenciar, ha levantado en múltiples latitudes el grito de guerra, de enfrentamiento a quienes pretenden esparcir el terror como parte de su ideología.

El perdón es necesario, pero primero deben coextistir la tolerancia, la libertad, respeto y el sentido común.

En su discurso, el presidente Donald J. Trump envió un diáfano mensaje a Erika: “Hoy gran parte de una nación te abraza a ti y a tus hermosos hijos. Compartimos tu inmenso y abrumador dolor y te prometemos que haremos todo lo posible para garantizar que tus hijos crezcan en una tierra donde su padre sea honrado y venerado como un Gran Héroe estadounidense”.

Al terminar Trump besó y abrazó a Erika ante los 100.000 asistentes y otros casi 100.000 también frente a pantallas gigantes fuera del estadio. Millones en diferentes partes del mundo también siguieron en vivo la transmisión del homenaje.

El presidente destinó más de 20 millones de su dinero personal para el evento de tributo a Kirk. No sólo aprobó personalmente la organización, sino que se encargó de la seguridad, los medios y la recepción de invitados. Trump puso en pausa sus ocupaciones en la Presidencia para honrar a Kirk.

Dos aviones trasladaron hacia el estadio al gabinete del Presidente, sus asesores, personalidades, empresarios y altos funcionarios.

Nada detendrá ahora a Erika, una mujer que rápidamente ha tenido que encontrar el equilibrio y la ecuanimidad bajo las circunstancias más difíciles.

El grupo ejecutivo de Turning Point USA la nombró directora de la organización juvenil conservadora que fundó su esposo, un movimiento conservador que ha renovado aún más su energía y determinación tras el asesinato de Kirk, quien siempre vio la fe cristiana ligada a la política y al destino del país.

Erika: fuerza y carácter

Erika tiene la fuerza y el carácter para continuar la misión de Kirk, no para sustituirlo porque la autenticidad y carisma de Kirk seguirán siendo únicos, sino para convertirse en la nueva líder de Turning Point USA.

El propósito de Kirk al fundar la organización Turning Point USA era que los jóvenes enajenados e incomprendidos tuvieran un lugar en la sociedad, encontraran un sentido real a sus vidas mediante la familia, la fe, el amor y la comprensión entre los seres humanos, a pesar de las diferencias de ideas políticas e ideológicas.

Pero la pregunta de todos, más allá del gran legado de Kirk, es hasta cuándo se permitirá que congresistas radicales que odian a EEUU sigan en sus puestos en el Capitolio, como el caso de Iham Omar quien dijo que “Charlie Kirk debe 'quedar en el basurero de la historia'” y ha reiterado que ella no representa los intereses de EEUU sino los de su país de origen, Somalia, y su religión musulmana.

"Por Charlie, reconstruiremos Estados Unidos de América hacia la grandeza (…) Por Charlie, nunca nos acobardaremos y nunca flaquearemos, dijo su amigo y vicepresidente del país, JD Vance.

Mientras, en el palco presidencial, Trump y Musk se estrechaban la mano y dialogaban de forma amistosa, uno de los momentos inesperados del magno evento en honor a la vida y obra de Charlie Kirk.

[email protected]

Embed

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Jimmy Kimmel se disculpa tras la polémica por comentarios sobre Charlie Kirk

Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos a medicamentos

Starbucks anuncia cierre de cafeterías y el despido de cientos de empleados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.
ARCAS PÚBLICAS

Miami-Dade: En tiempos de bolsillos apretados, tamaño del gobierno condal crece

El dictador Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
VENEZUELA

Maduro evade preguntas de periodista china sobre drogas

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
ESTRATEGIAS

Para solicitar la nacionalidad estadounidense, ¿es necesario contar antes con una Green Card activa?

La exjueza villaclareña Melody González Pedraza. 
DECISIÓN

EEUU deporta a Melody González Pedraza, exjueza aliada del régimen cubano

El expresidente de Bolivia y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025 (Combinación de imágenes creada el 17 de agosto de 2025)
BOLIVIA

Jorge “Tuto” Quiroga aventaja por 7,7 puntos a Rodrigo Paz en primera encuesta rumbo al balotaje

Te puede interesar

El congresista Mario Díaz-Balart
DICTADURA

Mario Díaz-Balart pide al Tesoro investigar a músicos por posibles violaciones de sanciones a Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump junto a la viuda de Charlie Kirk en la ceremonia de homenaje al líder conservador asesinado.  video
CONNOTAACIóN

Homenaje a Kirk: Un grito de guerra por la reconciliación final

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
ENTREVISTAS

"Bondades" capitalistas para los oligarcas del régimen

El presidente colombiano Gustavo Petro.
TENSIONES

EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado pide a policías y militares mantenerse organizados para la transición