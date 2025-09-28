domingo 28  de  septiembre 2025
Mallorca, lujo responsable en el corazón del Mediterráneo

Mallorca, la mayor de las islas Baleares, que ha sido musa de artistas, escritores y políticos, hoy busca posicionarse como un destino de lujo con conciencia

Playa Cala Mesquida.

Playa Cala Mesquida. 

Cortesía/ Lorna Collante
Pueblo Santa María del Camí, una de las municipalidades de Mallorca.

Pueblo Santa María del Camí, una de las municipalidades de Mallorca. 

Cortesía/ Lorna Collante
Mirador Es Colomer, situado cerca del puerto de Pollença.

Mirador Es Colomer, situado cerca del puerto de Pollença. 

Cortesía/ Lorna Collante
Castell de Capdepera.

Castell de Capdepera. 

Cortesía/ Lorna Collante
Catedral de Balaguer.

Catedral de Balaguer. 

Cortesía/ Lorna Collante
Vista de la catedral desde el puerto de pescadores.

Vista de la catedral desde el puerto de pescadores. 

Cortesía/ Lorna Collante
La Ruta de Piedra Seca en Sierra Tramuntana.

La Ruta de Piedra Seca en Sierra Tramuntana.  

Cortesía/ Lorna Collante
La villa de Valldemossa, en Mallorca, España.

La villa de Valldemossa, en Mallorca, España. 

Cortesía/ Lorna Collante
Mirador Sa Foradada.

Mirador Sa Foradada.

Cortesía/ Lorna Collante
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Mallorca no es solo sol y playa. La mayor de las islas Baleares, que ha sido musa de artistas, escritores y políticos, hoy busca posicionarse como un destino de lujo con conciencia. Entre paisajes Patrimonio de la Humanidad y la autenticidad de su vida local, la isla propone un turismo donde la exclusividad convive con la sostenibilidad.

Una isla entre la tradición y la modernidad

Durante décadas, Mallorca ha sido refugio de la alta sociedad europea. Sus palacios, su gastronomía y su mar azul infinito la convirtieron en postal de lujo mediterráneo. Sin embargo, también ha estado en el centro de debates sobre el impacto del turismo masivo, los precios de la vivienda y el futuro de sus recursos naturales.

Hoy, la isla impulsa un modelo diferente: el de un turismo responsable, en el que los visitantes disfruten del paisaje y la cultura sin perder de vista el respeto por quienes la habitan y la cuidan.

Un viaje que comienza en el aire

El recorrido hacia este nuevo concepto de lujo comienza desde el vuelo. Air Europa, aerolínea española con sede en Llucmajor, opera con los modernos Boeing, diseñados para hacer del trayecto transatlántico una experiencia más cómoda y saludable. El detalle no es menor: la isla quiere que la experiencia turística sea integral, desde el despegue hasta el aterrizaje.

Palma: historia y sabor

La capital de la isla es el punto de partida inevitable. Palma late entre la solemnidad de su Catedral —que aún conserva la huella de Gaudí—, el refinamiento del Palau March y la creatividad de los talleres artesanos que mantienen vivas tradiciones centenarias.

Al caer la tarde, la ciudad cambia de ritmo en barrios como Santa Catalina, donde la gastronomía contemporánea y la vida nocturna se encuentran en restaurantes como Nus, un ejemplo de cómo la capital combina modernidad y raíces mediterráneas.

Cala Rajada: hospitalidad con rostro humano

El noreste de la isla guarda uno de sus secretos mejor cuidados: Cala Rajada. Allí, el Serrano Palace Hotel recuerda que el turismo de lujo también puede tener rostro humano. Rosalía, su propietaria, ha convertido el hotel en un proyecto familiar donde la hospitalidad se vive como se hereda, transmitiendo cercanía y calidez a cada visitante.

El lujo de lo auténtico: aceite, vino y deporte

Mallorca presume de sus sabores. En Aubocassa, finca olivarera, se produce un aceite de oliva virgen extra que resume siglos de tradición mediterránea. En la bodega Pere Seda, en Manacor, el vino se convierte en relato de identidad. Y en La Reserva Rotana, productores locales ofrecen una mesa que conecta al viajero con la esencia de la isla.

El viaje también se detiene en la Rafa Nadal Academy, un espacio que muestra la faceta humana y profesional del campeón mallorquín, ejemplo de disciplina y arraigo.

La Tramuntana: paisaje y patrimonio

El recorrido culmina en la Sierra de Tramuntana, Patrimonio Mundial por la UNESCO. Allí, los Jardines de Alfabia hablan de herencia árabe, mientras Sóller, Deià y Valldemossa recuerdan por qué tantos artistas hallaron inspiración en estas montañas que se precipitan hacia el mar. Cada mirador es una postal, y cada rincón, una lección de historia y naturaleza.

Un modelo para el futuro

Mallorca se mira al espejo y redefine su relación con el turismo. La iniciativa Mallorca Pledge y otros proyectos locales refuerzan un compromiso: que el desarrollo económico no signifique renunciar a su esencia ni comprometer el futuro de la isla.

Más que un destino de vacaciones, Mallorca se consolida como un laboratorio de turismo responsable, donde el lujo no es solo comodidad y exclusividad, sino también respeto, autenticidad y memoria.

FUENTE: Con información de @viajesent

