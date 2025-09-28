domingo 28  de  septiembre 2025
Tiroteo desde lancha en Carolina del Norte deja tres muertos y varios heridos

Las autoridades confirmaron que el tiroteo se produjo en el restaurante American Fish Company, en el muelle de la ciudad de Southport

Imagen referencial. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un ataque armado ejecutado desde una embarcación dejó en la noche de este sábado al menos tres muertos y ocho heridos en un bar situado frente al mar en Southport, en el estado de Carolina del Norte. Las autoridades locales interrogan a "una persona de interés" mientras se desarrolla la investigación del tiroteo.

Las autoridades locales confirmaron que el tiroteo se produjo en torno a las 21.30 horas (hora local) en el restaurante American Fish Company, ubicado en el muelle de la ciudad costera de Southport, próxima a la desembocadura del río Cape Fear.

Informes preliminares recogidos por CNN apuntan que un individuo llegó hasta el lugar del incidente a bordo de una lancha y abrió fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el mencionado establecimiento.

Como resultado de los disparos, tres personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas, si bien se desconoce la gravedad de las lesiones sufridas.

Poco antes de las 22.00 horas (hora local), el Gobierno municipal emitió una alerta de emergencia a través de redes sociales, instando a los ciudadanos a evitar la zona y permanecer en sus viviendas mientras se desarrollaban las labores policiales.

Por su parte, la oficial de información pública de la ciudad, ChyAnn Ketchum, declaró que "una persona de interés ha sido localizada y está siendo interrogada en relación con los hechos", aunque no dijo si se trata del autor del tiroteo o de un posible cómplice.

Testigos presenciales declararon a los medios que el atacante huyó del lugar a través de un canal y que, por el momento, no se ha dado a conocer la noticia de su detención.

CNN ha intentado contactar con la Oficina del Sheriff del Condado de Brunswick y con representantes de la American Fish Company, pero hasta el momento no han emitido declaraciones oficiales. La investigación sigue en curso, mientras la comunidad de Southport permanece "consternada" por la violencia "repentina" que ha alterado la tranquilidad de la localidad costera.

FUENTE: EUROPA PRESS

