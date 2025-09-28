domingo 28  de  septiembre 2025
Condenan a muerte en China a exministro de Agricultura

Esta condena es la última hasta ahora de una "campaña anticorrupción" realizada por el gobernante de China, Xi Jinping

El exministro de Agricultura de China, Tang Renjian.&nbsp;

El exministro de Agricultura de China, Tang Renjian. 

Captura de pantalla/YouTube/FAO C42 Videos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Pekín, China.- El exministro chino de Agricultura, Tang Renjian, fue condenado a muerte este domingo por corrupción, con aplazamiento condicional de la ejecución de la pena de dos años, anunció un tribunal del noreste del país.

Tang aceptó sobornos en efectivo y bienes por un monto total de más de 268 millones de yuanes (38 millones de dólares) de 2007 a 2024, precisó en un comunicado el tribunal popular de Changchun, en la provincia de Jilin.

Estos sobornos "causaron pérdidas muy graves para los intereses del Estado y del pueblo y justificaban por lo tanto la pena de muerte", según el comunicado.

Según el texto, el acusado confesó sus "crímenes" y mostró arrepentimiento.

Esta condena es la última hasta ahora de una "campaña anticorrupción" realizada por el gobernante de China, Xi Jinping, que llevó a la caída de varias personalidades de alto rango.

Los partidarios de esta campaña afirman que favorece una gobernanza irreprochable, pero sus detractores consideran que otorga al presidente el poder de deshacerse de rivales políticos.

Antes de ser ministro de Agricultura (2020-2024), Tang fue gobernador de la provincia de Gansu (noroeste), y vicepresidente de la región autónoma de Guangxi (sur).

Su caída ocurre tras investigaciones similares por corrupción contra los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe.

Li fue destituido de sus funciones solo siete meses después de posesionarse, y luego fue excluido del Partido Comunista chino por infracciones, especialmente por sospechas de corrupción, según medios estatales.

Su sucesor, Dong Jun, actual ministro de Defensa, también habría sido objeto de una investigación por corrupción.

FUENTE: Europa Press

