sábado 8  de  noviembre 2025
GALA

Cámara de Comercio España-EE.UU. en Florida celebra 45 aniversario

En la gala, celebrada en Miami, la Cámara entregó los premios Ponce de León, que reconocieron al ejecutivo español Iván Tornos y a la empresa Henkell Freixenet

Ejecutivos de la Cámara de Comercio España-EEUU y premiados posan en la alfombra roja previa a la gala.&nbsp;

Cortesía/ Cámara de Comercio España-EEUU
Belen Alfaro Hernández, cónsul general de España en Miami.

Iván Pedraza/ DLA
Mónica Vázquez, presidenta de la Cámara de Comercio España–EE. UU.

Cortesía/ Cámara de Comercio España–EE. UU
José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España.&nbsp;

Cortesía/ Cámara de Comercio España-EE.UU.
Los conductores de la gala, José Díaz-Balart y Lucía Riaño.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
Juan Carlos Pereira, CEO de la Cámara de Comercio España-EE.UU.

Iván Pedraza/ DLA
Aldo y Biancca Picasso.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
La gala por el 45 aniversario de la Cámara de Comercio España-EE.UU. se celebró en Jungle Island.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
La gala por el 45 aniversario de la Cámara de Comercio España-EE.UU. se celebró en Jungle Island.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Cámara de Comercio España–EE. UU. en Florida celebró su gala del 45.º aniversario en Jungle Island, Miami, con más de 420 líderes empresariales, personalidades y celebridades de España, Estados Unidos y América Latina en una velada inolvidable que rindió homenaje al extraordinario recorrido de la institución —desde sus orígenes hasta su crecimiento a lo largo de las décadas— y su evolución hasta convertirse en una de las cámaras binacionales más importantes de Estados Unidos.

En la noche del jueves 6 de noviembre, la Cámara entregó los premios Ponce de León. Conducida por los periodistas José Díaz-Balart y Lucía Riaño, la gala reunió a destacadas personalidades como Julio Iglesias Jr., y Rosa Clará, entre otros. Raúl Valdés-Fauli y Julián Linares fueron homenajeados durante la velada.

Henkell Freixenet fue reconocida como Empresa del Año, por su extraordinario recorrido. La compañía surgió como empresa familiar hasta convertirse en líder global de la industria.

Iván Tornos, presidente y CEO de Zimmer Biomet Holdings, Inc., se alzó con el premio al Líder Corporativo del Año. La historia de éxito del ejecutivo es ejemplo de cómo el talento español continúa inspirando la innovación empresarial a nivel global. Zimmer Biomet Holdings actúa en el campo de la tecnología médica. Bajo su liderazgo, la empresa ha acelerado la innovación, diversificación y transformación digital, con un enfoque en el recurso humano, la ética y el crecimiento con propósito.

“Este reconocimiento pertenece a cada persona a la que servimos y a los miles de miembros del equipo Zimmer Biomet que trabajan incansablemente para resolver los mayores desafíos de la atención médica”, expresó Tornos.

“También es especial porque celebra el puente entre España y EE.UU. – una conexión que ha marcado mi trayectoria personal y refleja el impacto global de Zimmer Biomet. Sigamos avanzando y cambiando vidas. ¡Venga, vamos!”, agregó el ejecutivo español.

Por su parte, Mónica Vázquez, presidenta de la Cámara de Comercio España–EE. UU., reflexionó sobre los logros de la organización en 2025.

“Este ha sido un año histórico para la Cámara, con más de 550 miembros, 39 eventos y miles de empresas apoyadas. Nuestra misión sigue siendo construir puentes, potenciar el talento y proyectar lo mejor de España al mundo", expresó Vázquez.

Asimismo, expresó su agradecimiento a la Cámara de Comercio de España y a su presidente, José Luis Bonet, por su apoyo constante a la red de cámaras oficiales de comercio de España en el exterior.

Juan Carlos Pereira, por su parte, destacó la trayectoria y propósito de la institución.

“Desde hace 45 años, en la Cámara trabajamos con un propósito claro: fortalecer los lazos económicos y empresariales entre España y Estados Unidos. Esta velada pretende ser un punto de encuentro entre el emprendimiento y la gran empresa. Es un orgullo comprobar cómo nuestra comunidad crece edición tras edición", expresó Pereira.

Concebido por el artista Antonio Azzato, la estatuilla del premio Ponce de León está inspirada en Las Meninas de Velázquez. Convertida en un icono cultural de España, la pieza simboliza la creatividad, la resiliencia y el espíritu del arte español. Además, la Cámara anunció que el próximo año llagará a Miami la Galería Meninas, una exposición al aire libre que ha recorrido ciudades emblemáticas de España.

