EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump.

WASHINGTON — El Departamento de Estado ordenó a las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar nuevas y amplias normas de control de visados bajo la disposición conocida como “carga pública” .

El cable interno, difundido esta semana a las misiones diplomáticas, instruye a los funcionarios consulares a denegar visas a los solicitantes que se considere que “probablemente dependerán de ayudas públicas” , tras evaluar factores como la salud, la edad, el dominio del inglés, la situación financiera y la posible necesidad de atención médica a largo plazo.

“La autosuficiencia ha sido un principio de larga data de la política de inmigración de Estados Unidos, y la causal de inadmisibilidad por ser una carga pública ha sido parte de nuestra ley de inmigración por más de 100 años”, reza el comunicado oficial, reseñado por Fox News.

La guía ordena examinar “todos los aspectos del caso”, incluyendo las solicitudes de visa, informes médicos, declaraciones juradas de apoyo económico y cualquier información descubierta durante el proceso de verificación.

“A criterio del funcionario”

Entre los aspectos más controvertidos se incluye el escrutinio especial de solicitantes de mayor edad o cercanos a la jubilación. El memorándum advierte que la institucionalización a largo plazo —como la estancia en residencias de ancianos, cuyo costo puede alcanzar cientos de miles de dólares al año— deberá ser considerada en la evaluación de los casos.

Las directrices se sustentan en la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump titulada “Ending Taxpayer Subsidization of Open Borders” (Fin a la subvención de las fronteras abiertas con dinero de los contribuyentes), cuyo objetivo, según la Casa Blanca, es garantizar que “ningún beneficio financiado por los contribuyentes se destine a extranjeros no cualificados”.

El cable subraya que la decisión sobre si una persona representa una carga pública queda “a criterio del funcionario consular”, lo que traslada al solicitante la carga de la prueba y otorga amplia discrecionalidad a los diplomáticos para aprobar o denegar un visado.

La política supone un retorno a una interpretación más amplia de la regla de carga pública que había sido implementada durante la primera presidencia de Trump en 2019, según recordó Fox News.

Esa versión amplió los beneficios considerados para determinar inadmisibilidad, aunque fue luego impugnada en los tribunales y revocada por la administración Biden en 2022, cuando se limitaron los criterios a ayudas en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo, excluyendo programas como SNAP, WIC, Medicaid y vales de vivienda.

“Investigación exhaustiva y minuciosa”

Con la nueva instrucción, las embajadas estadounidenses deberán realizar “una investigación exhaustiva y minuciosa” de cada solicitante y verificar toda la documentación financiera presentada.

Un funcionario del Departamento de Estado citado por Fox News defendió la medida y aseguró que “durante años, el contribuyente estadounidense fue rehén de la desastrosa agenda de fronteras abiertas de la administración Biden. La administración Trump ha puesto fin a la era de la inmigración masiva”.

El Departamento de Estado tiene a su cargo la aprobación de visados en el extranjero, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se encarga de decidir quién puede ingresar al país y ajustar su estatus migratorio dentro de Estados Unidos.

Aunque ambas agencias aplican las mismas disposiciones legales, las nuevas directrices otorgan a los funcionarios consulares del Departamento de Estado una amplia discrecionalidad para negar visas bajo el criterio de “carga pública”.

FUENTE: Con información de Fox News