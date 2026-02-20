viernes 20  de  febrero 2026
Tensiones

Trump reitera que continúa evaluando un posible ataque militar "limitado" contra Irán

"¿Qué si estoy considerando un ataque limitado contra Irán? Lo más que puedo decir es que me lo estoy pensando", dijo Trump a los periodistas

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ordenó el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán, después de que Rusia e Irán anunciaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del océano Índico, con el fin de reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima, en medio de las amenazas militares de Estados Unidos contra Teherán.

EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ha ordenado el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump retiró este viernes que un posible ataque militar contra Irán sigue dentro de las posibilidades. Sus declaraciones ocurren en una semana marcada por el incremento de efectivos norteamericanos en la región, comenzando por los dos grupos de ataque liderados por los portaaviones 'Abraham Lincoln' y 'Gerald Ford'.

Trump se refirió de nuevo a la situación en Irán y las amenazas de un ataque en una breve declaración antes de su desayuno de este viernes con los gobernadores republicanos del país, que se realizó a puerta cerrada tras retirar a los medios de la sala.

Sin embargo, Trump ha podido contestar una sola pregunta sobre el posible ataque. "¿Qué si estoy considerando un ataque limitado contra Irán? Lo más que puedo decir es que me lo estoy pensando. Supongo que me lo estoy pensando", dijo.

Este pasado jueves, Trump habló de un plazo de diez días para "aclarar" la situación en Irán, país con el que ha estado manteniendo conversaciones nucleares indirectas durante esta semana, e instó a Teherán a "lograr un acuerdo significativo" para evitar "que sucedan cosas malas".

No más amenazas de Irán a la región

"Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen, será fantástico. Si no se unen, también será fantástico, pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo", argumentó. "Si no sucede, no sucede. Sucederán cosas malas si no sucede", aclaró.

Teherán y Washington han mantenido varias rondas de contactos indirectos en Omán y Suiza, en medio del aumento de las tensiones y el despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo. Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que las autoridades iraníes mantienen que tiene únicamente fines supuestamente pacíficos.

Règimen iraní quiere acuerdo

Irán afirmó este viernes que quiere un acuerdo "rápidamente" con Estados Unidos, tras el ultimátum del presidente Trump, quien sopesa un ataque militar limitado contra la República Islámica si no prosperan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Tras las conversaciones entre ambos países enemigos a principios de semana, Trump dijo darse "diez" a "15 días" para decidir si era posible llegar a un acuerdo o recurre a la fuerza.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, negó que haya "un ultimátum".

"Simplemente discutimos entre nosotros cómo podemos llegar a un acuerdo rápidamente. Y un acuerdo rápido es algo que interesa a ambas partes", declaró Araqchi, en la televisión MS NOW (antes conocida como MSNBC).

Irán espera a cambio el levantamiento de las sanciones que penalizan desde hace décadas su economía, provocando una hiperinflación crónica y una fuerte depreciación de la moneda nacional, el rial.

Este fenómeno, que erosiona el poder adquisitivo de los iraníes, se ha acentuado en los últimos meses y fue el desencadenante en diciembre de manifestaciones multitudinarias.

"Es evidente que cuanto antes se levanten estas sanciones, mejor será para nosotros. No tenemos, por lo tanto, ninguna razón para retrasar" el proceso, insistió el ministro.

Teherán espera presentar cuanto antes "una propuesta de acuerdo potencial" a sus homólogos estadounidenses: el emisario Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

"Creo que en dos o tres días estará listo", añadió.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

