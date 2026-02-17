Estados Unidos ataca otras tres lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico

MIAMI .- Fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo otros tres ataques letales contra tres lanchas vinculadas al narcotráfico que transitaban por rutas empleadas por organizaciones del tráfico de drogas en aguas del Caribe y del Pacífico .

Once personas, todos hombres, resultaron muertas en las operaciones militares destinadas a reforzar la seguridad de EEUU y del hemisferio contra el narcotráfico

Los ataques se realizaron por orden del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, según un comunicado difundido por esta fuerza militar en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2023791027383890240&partner=&hide_thread=false Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Estados Unidos contra el narcotráfico

Según el texto, las embarcaciones estaban operadas por Organizaciones Terroristas Designadas, como se cataloga a los grupos criminales dedicadas al narcotráfico, pero no precisó sus nombres.

Indicó además que durante las operaciones 11 narcoterroristas resultaron muertos en las acciones.

Cuatro de ellos en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, otros cuatro en la segunda embarcación en esas aguas y tres en la tercera lancha en el Caribe.

Hasta la fecha, las fuerzas navales de EEUU han destruido unas 40 lanchas vinculadas al narcotráfico y causado la muerte de unas 140 presuntos traficantes, desde que inició sus operaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, en septiembre de 2024.

FUENTE: Con información de red X Comando Sur