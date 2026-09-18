viernes 18  de  septiembre 2026
OPINIÓN

La Esquinita de Reme

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg
Diario las Américas | REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

*Mackenzie Scott se ha convertido en una de las mayores donantes de caridad del mundo. Mas de 20 mil millones de dólares han sido donados en un breve periodo de tiempo. Mackenzie estuvo casada por más de 20 años con Jeff Bezos y recibió acciones de Amazon en el divorcio. ¡Es una magnífica persona!

*La infiltración de castristas en grupos de cubanos patriotas es cada día más evidente. Ahora el Gobierno de USA declara que un cubano que vivía en Kendall por años se convirtió en un “fantasma” al lado de Luis Posada Carriles. Y también se informa que ha sido “devuelto” a Cuba. ¡Una misteriosa orden de deportación! ¡Más preguntas que respuestas!

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*Lionel Messi, la estrella del fútbol, anunció su retiro definitivo del equipo de Argentin y miles de seguidores se están preguntando ¿por qué ahora? Messi es un atleta extraordinario. Su liderazgo en Miami ha dado nueva vida al equipo.

*La Convención Republicana de Medio Término a celebrarse en Dallas, los días 9 y 10 de septiembre, será un formidable espectáculo que impulsará el entusiasmo de los votantes del Partido de Ronald Reagan para las elecciones de noviembre. ¡Éxitos!

*El alcalde más grande que ha tenido New York en su historia, sin duda, ha sido Rudy Giuliani. Rudy acaba de declarar que la posible participación del actual alalde socialista de New York, Mandani, en los actos de Septiembr 11, lo entristecen y lo ofenden. ¡Alla va eso!

@ El exconngresista de New York Pete King declaró que Mandani debe mantenerse fuera de NY durante los actos de recordación del 11 de septiembre. Mandani, sin embargo, confirma que estará presente.

*¡Créalo o no lo crea! El problemático Hunter Biden está discutiendo una posible aspiración presidencial después de haber recibido un perdón de las manos de su padre, Joe Biden. El joven involucrado en todo tipo de aberración (drogas, inmoralidades, etc.,) aspira a convertirse en el líder del mundo libre.

*El secretario del Ejército de EEU, Dan Driscoll, lenvió su renuncia al presidente Trump después de meses con serias diferencias con Pete Hegseth, ambos hab tenido varias diferencias con sus subalternos y ha despedido a colaboradores valiosos.

*Newt Gingrich predice que los republicanos ganarán varios asientos adicionales en la Cámara Bajay el Senado y que los demócratas se llevarán tremenda sorpresa. Aunque esta no es la opinión de la mayoría de los periodistas yo estoy de acuerdo con el famoso lresisentel de la cámara. Los estadounidenses ñno quieren estrenar socialismo ni comunismo en este país y votarán por los republicanos aunque no les gusten algunas cosas de la actual administración.

*El jurado en el caso de Lindsay Clancy no se puso de acuerdo e informó al juez que no han llegado a una decisión. El juez los mandó a seguir tratando. Y finalmente se produjo el resultado que muchos temíamos.

*Pete Hegseth desmintió totalmente a NBC, que estaba promoviendo la historia que el s ecretario Hegseth pensaba aspirar a la presidencia en el 2028. “Nada de eso es cierto” dijo enfáticamente el Sr Hegseth. Bueno se les acabó la historia y la intriga.

*Los socialistas/comunistas de Rosario Murillo y Daniel Ortega han anunciado que no habrá más elecciones libres en Nicaragua y que la oposición deberá desaparecer. Esto es un golpe profundo a la democracia en nuestro continente. Mientras el resto del hemisferio ha dado un viraje a la democracia y eliminado al comunismo países de nuestro entorno como Nicaragua son forzados a virar a una doctrina criminal y pasada de moda. Veremos en qué queda esta anormalidad.

*La misteriosa salida de María Bartiromo de Fox News tiene al mundo de las noticias totalmente sorprendido. Después de trabajar 12 años en Fox su salida ha producido un caos. María es una excelente periodista y sus programas eran esperados todas las semanas por los millones de televidentes que la seguían fervientemente.

*Una de las voces más querida del noticiero nacional de Univisión, Lourdes del Río, sale del canal después de 27 años. Lourdes tiene una presencia elegante, es una mujer carismática y es lamentable que salga de Univisión después de tantos años. Adonde quiera que vaya Lourdes será un éxito. ¡Buena suerte amiga!

*Están en un bar y una señora le pregunta a un jovencito -¿Qué edad crees que tengo? El joven contesta: Pues, por la mirada 25 años, por tu piel unos 20, y por ese cuerpo 18. ¡WOW! Tu si sabes conquistar a las mujeres... ¿Y ahora qué vas a hacer? La suma.

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