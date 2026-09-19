EEUU y Groenlandia alcanzan acuerdo por la seguridad territorial y el veto a China y Rusia

WASHINGTON .- Luego de fuertes tensiones a lo largo de este 2026, EEUU y Groenlandia concretaron un acuerdo que permite la presencia militar permanente estadounidense en la isla ártica y el trabajo conjunto por la seguridad territorial que veta cualquier pretensión de China y Rusia.

El presidente Donald Trump hizo el anuncio sobre el acuerdo que calificó de "histórico" y que será firmado la próxima semana durante la Semana de Alto Nivel de la ONU en Nueva York, El pacto también requiere de la aprobación parlamentaria tanto de Groenlandia como de Dinamarca, se informó.

El anuncio presidencial produce después de que a principios de este año declaraciones de Trump generaron una crisis en las relaciones con Groenlandia, Dinamarca y el resto de países de la OTAN, al sugerir la posibilidad de una “invasión” a la isla al considerarla un objetivo estratégico para la seguridad de EEUU.

El gobierno de Groenlandia destacó este sábado que el acuerdo con Estados Unidos preserva la soberanía y la integridad territorial de esa isla ártica.

EEUU y Groenlandia, lejos de adversarios

“Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han llegado a un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a los Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo TODAS nuestras numerosas inquietudes”, dijo Trump por su cuenta en X , en la que enfatizó que no supondrá ningún coste para el país.

“Bajo mis instrucciones, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que los Estados Unidos tengan PARA SIEMPRE la capacidad plena de hacer lo necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad tanto de Groenlandia como de los Estados Unidos de América”.

El presidente estadounidense fue enfático en su afirmación tras hacer el anuncio.

“A partir de ahora, ningún adversario de los EEUU podrá tener jamás una base ni presencia militar en Groenlandia, ni realizar inversiones estratégicas o sensibles allí, sin nuestra aprobación expresa por escrito”, aseguró y destacó la trascendencia estratégica e histórica.

BREAKING NEWS: I am pleased to announce that the United States of America has entered into an Agreement with The Kingdom of Denmark, and Greenland, that gives the United States permanent control over security, and all other needs, in Greenland, completely addressing ALL of our… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2026

Acuerdo sin límites

Trump subrayó en su mensaje que “el acuerdo no tiene límites”.

“Iniciaremos de inmediato el proceso para establecer una importante presencia militar en la zona adecuada de Groenlandia —y hay muchas opciones disponibles—. Colaboraremos con el pueblo de Groenlandia en su desarrollo y construcción. Esta solución es excelente para los Estados Unidos de América, Dinamarca, Groenlandia y todos nuestros aliados”, afirmó.

Quiere decir, que el pacto seguirá aplicándose incluso en caso de una eventual independencia de Groenlandia, cuyo pueblo tiene reconocido el derecho a la autodeterminación respecto de Dinamarca.

Estados Unidos solo cuenta en la actualidad con una base militar en la isla, la de Pituffik, después de décadas de reducción de su presencia, aunque las autoridades danesas han señalado que esa política fue una decisión de Washington.

Lo que Groenlandia y Dinamarca

El presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, destacó que el acuerdo anunciado por EEUU busca beneficiar la integridad y la seguridad de la isla de Dinamarca con 56,000 habitantes aproximadamente y también su desarrollo continuo

"El acuerdo reconoce la soberanía del Reino de Dinamarca, la integridad territorial y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación", señaló el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen en un mensaje por X y citado por agencias, tras oponerse en enero a la propuesta estadounidense.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebró la "buena perspectiva" del pacto alcanzado entre EEUU y Groenlandia y abogó por que "fortalezca la seguridad en común" y "reconozca la soberanía y la integridad territorial" de Dinamarca y el "derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación".

También el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, defendió el acuerdo de seguridad este sábado y argumentó que "Es importante en un momento en que la situación de seguriidd en el Ártico ha cambiado". Y dijo que la proxima semana podría ser "una buena semana para Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos", en referencia a la firma del acuerdo prevista para entonces.

FUENTE: Con información de @realDonaldTrump, red X, EFE, Europa Press