EEUU insta a la OEA a asumir liderazgo ante crisis en Haití

El país más pobre de América Latina y el Caribe tuvo una sucesión de primeros ministros no electos mientras el gobierno de transición y una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia intentan contener la espiral de violencia.

Violencia-Haití Personal paramédico levantan un cadáver en una calle de Puerto Príncipe, Haití. AFP / CLARENS SIFFROY

"Respuesta inmediata"

"¿Por qué tenemos una Organización de los Estados Americanos si no es capaz de responder colectivamente a lo que es una grave catástrofe en nuestro propio hemisferio?", se preguntó Rubio ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado.

"No estoy amenazando con retirarnos de la OEA, no es eso lo que estoy diciendo", aclaró no obstante Rubio, cuyo país es el principal contribuyente de esta organización inmersa en una crisis presupuestaria.

"Lo que digo es que necesitamos desafiar a algunos de nuestros miembros actuales para que den un paso al frente, porque (...) una de las razones por las que existe la OEA es para abordar una crisis como la que tenemos en Haití", añadió sobre un foro con problemas para tomar decisiones por consenso.

Los países miembros de la OEA suelen tener dificultades para ponerse de acuerdo sobre algunos temas cuando las posiciones políticas entre los gobiernos chocan.

A ojos del secretario de Estado el caso de Haití es peculiar porque no se trata de "movimientos ideológicos".

"Es un país que está siendo tomado por bandas criminales, o, de hecho, gran parte ya lo está, y hay que lidiar con eso de una manera muy diferente", afirmó.

AFP__ Haití violencia pandillas armas asesinato policía Contenido gráfico / Miembros de la Policía Nacional de Haití patrullan mientras se queman cuerpos de presuntos pandilleros (en primer plano) en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití, el 19 de noviembre de 2024. Clarens SIFFROY / AFP

"Intervención"

Como el "enfoque tradicional no va a resolver este desafío tan singular" Rubio quiere que la OEA intervenga.

Se trata de que "organizaciones como la OEA, a la que contribuimos considerablemente, den un paso al frente y envíen una misión con países miembros para abordar el problema de Haití, que está a punto de dar un giro muy dramático si no se aborda pronto", explicó.

"Si alguna vez existiera una crisis regional en la que uno pudiera pensar que una organización podría intervenir y aportar una fuerza o un grupo de países, trabajando juntos, pudieran ayudar a resolverla, esa sería la OEA", recalcó.

Washington está dispuesto a "desempeñar un papel de liderazgo", según él, pero necesita "la adhesión de otros socios en la región que se ven igual de afectados, si no más, por lo que está sucediendo" en Haití.

FUENTE: Con información de AFP