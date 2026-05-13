EEUU ofrece de nuevo ayuda humanitaria adicional al pueblo cubano

Dos cubanos que viven en la calle en La Habana.

El Gobierno de Estados Unidos reiteró este miércoles una oferta de ayuda humanitaria adicional por 100 millones de dólares para Cuba, en medio del agravamiento de la crisis energética y económica que enfrenta la isla y mientras el régimen cubano responsabiliza a Washington de los apagones y la escasez de combustible.

El Departamento de Estado informó en un comunicado que la asistencia estaría destinada directamente al pueblo cubano y sería canalizada a través de la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes.

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“La decisión de aceptar nuestra oferta de ayuda o negar una asistencia vital que salva vidas recae en el régimen cubano”, señaló la cartera diplomática estadounidense, encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Washington afirmó además que el régimen deberá “rendir cuentas ante el pueblo cubano” si bloquea el ingreso de la ayuda humanitaria en un momento marcado por los prolongados apagones y el deterioro de los servicios básicos en la isla.

Rechazo

El Departamento de Estado sostuvo que continuará promoviendo “reformas significativas del sistema comunista cubano” y acusó al régimen de impedir que la población reciba apoyo internacional.

Según el comunicado, el régimen cubano “solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza”.

La propuesta de asistencia también incluye apoyo para un servicio de internet satelital gratuito y de alta velocidad, según indicó Washington.

La oferta estadounidense se produce en medio de crecientes protestas en distintos sectores de Cuba por los apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida.

Crece la tensión en la isla

La nueva oferta de ayuda humanitaria ocurre mientras Cuba enfrenta una de sus peores crisis energéticas en años, con apagones de varias horas diarias en numerosas provincias y crecientes manifestaciones de descontento social.

En los últimos meses, ciudadanos cubanos protagonizaron protestas en distintas localidades de la isla para exigir electricidad, mejoras en los servicios básicos y soluciones frente al deterioro económico.

FUENTE: Con información de Europa Press