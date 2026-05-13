Trump llega a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), y el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue (centro-derecha), acompañados por el vicepresidente de China, Han Zheng (derecha), son recibidos por jóvenes chinos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026.

PEKÍN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China con vistas a una cumbre con su homólogo Xi Jinping, en la que se abordarán asuntos candentes como el comercio internacional, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán, constataron periodistas de AFP.

Trump, que viaja acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple), se reunirá este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

ENCUENTRO HISTóRICO Rubio viaja junto a Trump hacia Pekín con cambio en su nombre hecho por China

El mandatario estadounidense fue recibido a pie de pista por el vicepresidente chino, Han Zheng, junto al embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, y el viceministro chino de Exteriores Ma Zhaoxu, en una ceremonia de bienvenida en la que participaron unos 300 jóvenes chinos, además de una banda militar y una guardia de honor.

Más de 2 millones de usuarios seguían este miércoles en directo en CCTV el aterrizaje del Air Force One en Pekín, según mostraban las emisiones de la cadena estatal china.

Trump tendrá una agenda concentrada en apenas dos días que incluirá reuniones bilaterales con Xi, una cena de Estado y actividades protocolarias en espacios emblemáticos del poder chino como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, sede de la cúpula del Partido Comunista chino (PCCh).

La visita se produce nueve años después del anterior viaje de Trump a China, en noviembre de 2017, cuando participó junto a Xi en actos en la Ciudad Prohibida de Pekín.

Ambas partes buscan ahora consolidar la tregua comercial alcanzada tras meses de guerra arancelaria, aunque persisten disputas sobre tecnología, tierras raras y acceso al mercado chino.

Antes de su llegada a Pekín, delegaciones lideradas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, mantuvieron este miércoles en Seúl unas consultas económicas "constructivas" para avanzar en la resolución de sus tensiones arancelarias, afirmó la agencia de noticias china Xinhua.

Trump también adelantó antes de partir hacia Pekín que abordará con Xi la situación de Taiwán -isla autogobernada a la que Washington vende armamento y Pekín no descarta invadir- y la guerra en Irán, mientras Washington presiona a China para que contribuya a favorecer una desescalada en Oriente Medio.

Horas antes del aterrizaje de Trump, el Gobierno chino instó este miércoles a EEUU a "manejar con prudencia" la cuestión de Taiwán y a "detener" el envío de armamento a la isla. Por su parte, el líder republicano dijo que pedirá a China "abrir" el país a las empresas estadounidenses.

Solicitud expresa

"Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria talla, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan desplegar todo su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", escribió Trump en su red social Truth Social.

"China da la bienvenida al presidente Trump en su visita de Estado a China", declaró por su parte un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, asegurando que Pekín está dispuesto a colaborar con Estados Unidos "para ampliar la cooperación y gestionar las diferencias".

"Larga conversación" sobre Irán

La guerra con Irán, desatada el 28 de febrero por el ataque conjunto al país de Israel y Estados Unidos, ha sacudido la economía mundial y el mercado energético en particular.

Según la administración estadounidense, Trump quiere presionar a Pekín, una clave socio estratégica y económica de los iraníes, para que utilice su influencia y contribuya a una salida de la crisis en el Golfo.

El presidente estadounidense ya ha intentado poner fin a las compras de petróleo iraní por parte de China con sanciones. Una maniobra condenada por Pekín, que sin embargo no ha provocado una crisis diplomática abierta.

"Vamos a tener una larga conversación" sobre Irán, dijeron a los periodistas en la Casa Blanca. Poco después sin embargo añadió que "no necesita ayuda con Irán".

Según Trump, China, principal importador de petróleo iraní, no ha causado "problemas" desde que Estados Unidos impuso a mitad de abril el bloqueo de los puertos iraníes.

"Nos llevamos bien" con Xi Jinping, declaró. "Creo que verá que van a pasar cosas buenas".

La víspera de su llegada, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, instó a Pakistán a "intensificar" sus esfuerzos de mediación entre Teherán y Washington, según la agencia Xinhua.

Estados Unidos y China mantienen desde hace años una feroz competencia en los ámbitos estratégico, tecnológico y económico.

"La cumbre parecerá cortés en la superficie, pero en el plano táctico será un partido de rugby en el que cada parte querrá tomar ventaja", apunta Melanie Hart, experta en China del Atlantic Council.

En 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las dos superpotencias libraron una encarnizada guerra comercial con repercusiones globales, aplicándose mutuamente aranceles exorbitantes y múltiples restricciones.

En paralelo a la cumbre en China, el secretario del Tesoro Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se reunieron en Corea del Sur para mantener "consultas económicas y comerciales", indicaron medios chinos.

Ambas partes mantuvieron "un intercambio franco, profundo y constructivo sobre la resolución de cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo y la ampliación de la cooperación práctica", señaló Xinhua.

FUENTE: Con información de AFP