miércoles 13  de  mayo 2026
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Mundial 2026: Miami en vilo por baja venta de entradas y hoteles

A menos de un mes del Mundial 2026, Miami enfrenta una realidad preocupante: poca venta de entradas y hoteles con baja ocupación.

El Hard Rock Stadium será el epicentro del deporte en el sur de la Florida.

El Hard Rock Stadium será el epicentro del deporte en el sur de la Florida.

AFP ARCHIVO
Por Luis F. Sánchez

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, las expectativas de un estallido económico parecen desinflarse en el área de Miami, donde una triste realidad empieza a manifestarse con poca venta de entradas y hoteles con baja ocupación.

La American Hotel & Lodging Association reportó que las reservaciones hoteleras en las 11 ciudades de Estados Unidos donde se disputará el Mundial son mucho menores de lo esperado.

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Miami: el ambiente mundialista brilla por su ausencia

“No se ven anuncios sobre el Mundial ni en las calles ni en las autopistas”, afirmó Kevin, un hincha patológico del fútbol. “Es como si no se fueran a disputar siete partidos de la Copa en Miami”.

Muchos factores confluyen para esta situación. En primer lugar, los hoteles subieron sus tarifas en algunos casos de 200 a 800 dólares, seguros de que los fanáticos pagarían lo que sea una vez conseguidos los boletos y para quienes viven en el extranjero la visa para ingresar a Estados Unidos.

Ocurrió todo lo contrario. La visa no es problema si se tienen los boletos comprados, porque con el FIFA pass que se entrega a quienes compran sus entradas: los consulados les dan la visa sin problemas.

Por otro lado, desde Airbnb reportaron que las reservaciones se han incrementado en ciudades como Fort Lauderdale y Miami.

Precios por las nubes complican la asistencia al Mundial

“El tema es complicadísimo, lo que impacta más son los pasajes aéreos”, dijo Paz. “Quien viene de fuera, mínimo necesita cuatro pasajes aéreos, y ahí se van para una solo persona entre 3.500 a 5.000 dólares”.

Por otro lado, Paz dijo que en estos momentos los boletos en las plataformas FIFA se encuentran por las nubes, nadie está comprando y todos esperan que bajen los precios para empezar a adquirir sus boletos.

“Las entradas están carísimas. La FIFA ya no usa precios dinámicos basado en la demanda en su plataforma, pero los precios siguen altos”, agregó Paz. “La reventa se mantiene alta para los partidos de Brasil, Argentina, Colombia y México”.

Paz, operador de Absolut Sport, dijo que los boletos más baratos para el choque Colombia vs. Portugal en el Hard Rock Stadium en Miami bordean los 2.500 dólares y quedan 10.000 para la venta. Esto quiere decir que con esos precios, la recaudación por ese solo concepto sería de 125 millones de dólares.

Mientras, Paz no cree que las redadas de inmigración afecten al Mundial.

“Más está impactando la situación en el planeta”, agregó. “La guerra con Irán y la subida del precio del petróleo son temas que afectan de manera más directa a la gente. Si los precios de las entradas no bajan no se van a llenar los estadios, aunque la FIFA solo necesita que se llenen en 18 ó 19 partidos para obtener ganancias formidables como nunca antes en su historia”.

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