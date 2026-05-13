miércoles 13  de  mayo 2026
DROGAS

Muertes por sobredosis en EEUU disminuyen por tercer año consecutivo

Unas 70.000 muertes por sobredosis se registraron en 2025 frente a 81.000 en 2024, lo que supone una reducción de alrededor del 14%

El fentanilo sintético, la droga china altamente mortal y 100 veces más fuerte que la morfina.&nbsp;

El fentanilo sintético, la droga china altamente mortal y 100 veces más fuerte que la morfina. 

PEXELS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las muertes por sobredosis de drogas disminuyeron en Estados Unidos en 2025 por tercer año consecutivo, según datos oficiales publicados el miércoles.

Unas 70.000 muertes por sobredosis se registraron en 2025 frente a 81.000 en 2024, lo que supone una reducción de alrededor del 14%.

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Los opioides siguen provocando la mayoría de las muertes, con unas 44.500 en 2025, frente a 55.000 en 2024, informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia sanitaria estadounidense.

Aunque elevados, estos datos contrastan con los récords registrados hace unos años en el país. En 2022, por ejemplo, se contabilizaron cerca de 108.000 muertes por sobredosis.

Estados Unidos enfrenta una grave crisis sanitaria relacionada con los opioides.

El exceso de prescripciones

Comenzó en los años 1990 con un exceso de prescripción en el propio sistema de salud de potentes analgésicos que contienen estas sustancias.

Con la drástica regulación del acceso a estos fármacos, parte de la población recurrió a la heroína, lo que llevó a un rápido aumento de las muertes relacionadas con esta droga a partir de 2010.

La tercera ola comenzó en 2013, con un alza vertiginosa de las muertes vinculadas a opioides sintéticos, en particular el potente y adictivo fentanilo, que inundó el mercado.

Sin embargo, desde 2023, Estados Unidos registra una disminución de las sobredosis mortales.

Según los expertos, esta tendencia se explica por varios factores. Entre ellos destaca un mejor acceso al Narcan, un antídoto que permite reanimar a una víctima de sobredosis y que está disponible sin receta desde el segundo trimestre de 2023, así como una mejor atención a las personas con adicciones.

FUENTE: Con información de AFP.

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