El comunismo: el fracaso más exitoso de la historia

Este análisis sostiene que el poder político perdurable del comunismo no reside en su éxito, sino en su distancia permanente de la realidad. A diferencia de otros sistemas políticos o económicos que eventualmente deben enfrentar resultados medibles, el comunismo permanece protegido de la rendición de cuentas empírica porque sus defensores lo redefinen constantemente como un proyecto inconcluso. El artículo examina cómo los sistemas socialistas justifican repetidamente la represión, la escasez, la burocracia y la coerción como sacrificios temporales en el camino hacia una utopía inalcanzable, transformando el fracaso mismo en prueba de que se requiere un compromiso ideológico aún más profundo.

A lo largo de la historia moderna, el comunismo ha sobrevivido no por sus logros prácticos, sino porque existe principalmente como una promesa moral abstracta más que como un sistema plenamente responsable ante la realidad. Mientras el capitalismo, la democracia y los marcos científicos son juzgados continuamente por sus resultados concretos, el comunismo suele escapar a un escrutinio similar mediante la afirmación de que nunca ha sido “implementado correctamente”. Este argumento recurrente ha permitido que generaciones de movimientos políticos preserven el atractivo ideológico del comunismo pese a repetidos fracasos históricos, colapsos económicos y resultados autoritarios.

La promesa permanente de la utopía

El comunismo es quizás la mayor invención política jamás creada precisamente porque nunca tiene que existir. Nunca es puesto a prueba. Ese es su genio.

Toda otra ideología debe eventualmente someterse a la realidad. El capitalismo debe producir riqueza, y pese a todas sus debilidades y defectos, lo hace. La democracia debe producir gobernabilidad. La ciencia debe producir resultados. Pero el comunismo disfruta de un privilegio único negado a toda doctrina competidora: una exención perpetua de la evidencia, y esa exención ha sido concedida una y otra vez por la mayoría de nosotros.

El comunismo siempre está por venir. Nunca llega. Y en esa distancia permanente radica su extraordinaria utilidad para el socialismo y los socialistas. El comunismo sirve como el horizonte inmaculado contra el cual puede perdonarse todo exceso socialista. La escasez, la censura, la burocracia, las confiscaciones, la decadencia del mérito, la expansión interminable de la autoridad estatal y la eliminación del enemigo, es decir, nosotros, el pueblo, se convierten en etapas lamentables pero “necesarias” de la sagrada peregrinación hacia el futuro radiante que nunca termina de materializarse. Y nunca lo hará.

Naturalmente, cada vez que el experimento fracasa bajo el peso familiar de la naturaleza humana, la explicación llega de inmediato: “Eso no era verdadero comunismo”. Por supuesto que no lo era. Nunca lo es. Ese es precisamente el punto.

El comunismo es el único destino cuyos defensores obtienen prestigio por nunca alcanzarlo. De hecho, llegar arruinaría todo. La fantasía debe permanecer perpetuamente fuera de alcance, suspendida de forma segura más allá de toda verificación, como un cielo secular prometido a los fieles pero inaccesible para los vivos. El arreglo es políticamente magnífico.

El fracaso como validación ideológica

Si el socialismo logra crear prosperidad, la izquierda reclama una victoria moral.

Si el socialismo produce represión y escasez, la respuesta es simplemente que la sociedad aún no ha avanzado lo suficiente hacia el comunismo. El fracaso mismo se convierte en prueba de que se requiere aún más pureza ideológica.

Hay que admirar la arquitectura de la excusa.

Bajo esta doctrina, nunca se permite que la realidad vote en contra de la teoría. Millones pueden perder su libertad, las economías pueden colapsar, generaciones enteras pueden hacer filas por pan, pero la abstracción permanece intacta, prístina, inocente y eternamente teórica. El comunismo sobrevive a toda catástrofe porque convenientemente reside en el único lugar al que la historia no puede llegar: la imaginación.

Y así el socialismo continúa operando con algo que ningún otro sistema posee: un sobregiro infinito de justificación moral.

Los poderes temporales de emergencia se convierten en administraciones permanentes.

La redistribución se convierte en dependencia.

La igualdad se convierte en uniformidad impuesta.

La burocracia hace metástasis hasta convertirse en una clase gobernante inmune a las dificultades que impone sobre los demás.

Sin embargo, todo exceso queda absuelto invocando la utopía venidera.

El poder centralizado y la erosión de la libertad

Es el equivalente político de un proyecto de construcción que demuele barrios enteros durante décadas mientras insiste en que el plano del paraíso aún se está finalizando. La ironía, por supuesto, es que el logro práctico del comunismo nunca ha sido la igualdad. Ha sido una jerarquía, solo que con personas distintas en la cima. Los trabajadores nunca heredan el Estado; el Estado hereda a los trabajadores.

La historia demuestra repetidamente que el poder económico concentrado en manos del gobierno inevitablemente se convierte en poder político concentrado. Y el poder político concentrado eventualmente exige obediencia, porque la planificación central no puede tolerar actores independientes tomando decisiones independientes.

La libertad resulta inconveniente para sistemas que requieren coordinación desde arriba. Por eso el socialismo invariablemente se vuelve gerencial, paternalista y coercitivo. No porque sus defensores sean siempre maliciosos, sino porque la ideología misma asume que la sociedad puede mejorarse mediante la administración. El ciudadano deja de ser un individuo soberano y se convierte en materia prima para el diseño de políticas.

El comunismo simplemente proporciona el perfume moral que enmascara el olor de esta transformación. El logro verdaderamente notable del comunismo, entonces, no es que haya fracasado en todos los lugares donde fue intentado. Muchas ideologías fracasan. Su brillantez radica en convertir el fracaso mismo en evidencia de necesidad moral. Como seguir arrojando buen dinero tras el malo.

Una religión al menos promete salvación después de la muerte. El comunismo la promete después del próximo plan quinquenal.

Recomendación de política

Los responsables de formular políticas públicas, los educadores y las instituciones democráticas deberían abordar los sistemas ideológicos no desde la aspiración retórica, sino desde resultados medibles vinculados a la libertad, la prosperidad, la rendición de cuentas institucional y los derechos individuales. El análisis histórico de los sistemas económicos y políticos centralizados debe permanecer fundamentado en evidencia empírica y no en promesas teóricas desligadas de su implementación. Las sociedades abiertas deben reforzar la educación cívica, la alfabetización económica y los controles institucionales sobre el poder concentrado para evitar la normalización de formas coercitivas de gobierno justificadas en nombre de futuros objetivos utópicos.

Conclusión

La resiliencia duradera del comunismo como ideología no proviene de éxitos demostrados, sino de su capacidad para evitar la rendición de cuentas final. Al redefinirse perpetuamente como un proyecto inconcluso, transforma cada fracaso en justificación para un compromiso ideológico más profundo. El artículo sostiene que este mecanismo ha permitido a los sistemas socialistas preservar legitimidad moral pese a repetidas evidencias históricas de represión, escasez y control centralizado. En última instancia, el análisis sugiere que la libertad, el pluralismo y la soberanía individual siguen siendo incompatibles con sistemas políticos que requieren autoridad concentrada en la búsqueda de la perfección teórica.

Autor

Andrés Alburquerque

Andrés Alburquerque es un analista político, profesor universitario y personalidad mediática nacido en Cuba, reconocido por su firme defensa de los valores democráticos y su crítica al autoritarismo en América Latina. Nacido en La Habana en 1956 en el seno de una familia comunista, presenció desde temprano la desilusión que siguió a la Revolución Cubana, un punto de inflexión que moldeó su compromiso de toda la vida con la verdad política y la libertad cívica.

Forzado al exilio, Alburquerque vivió en distintas partes de Europa y América Latina, incluyendo Italia, República Dominicana y México, antes de establecer residencia permanente en Estados Unidos en 2007. Desde entonces, ha permanecido activo en círculos políticos republicanos, conocido por sus posiciones independientes y su disposición a desafiar la complacencia ideológica dentro de sus propias filas.

Es autor de Diez cuentos cubanos más o menos, una obra literaria que refleja sus raíces culturales y su perspectiva crítica sobre la sociedad cubana. Alburquerque también conduce Enfoque Ciudadano en YouTube, un programa enfocado en los desafíos políticos y sociales que enfrenta la democracia estadounidense en medio de una creciente polarización ideológica.

Su experiencia y trayectoria personal lo han convertido en un invitado frecuente en programas de radio y televisión en Miami, donde ofrece comentarios sobre Cuba, derechos humanos, democracia y política regional.

Descargo de responsabilidad

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com