Partido Comunista pide juicio público a exministro Tareck El Aissami por corrupción en PDVSA

Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024, muestra al exministro de Petróleo venezolano Tareck El Aissami (C) escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas.

CARACAS.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió un juicio público para Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El exfuncionario chavista, detenido desde abril de 2024, es acusado de presunta vinculación en una trama de corrupción en el sector petrolero y de criptomonedas.

Neirlay Andrade, miembro del buró político del comité central del PCV, dijo que el juicio debe ser público y transparente.

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"Estamos hablando de la principal industria del país y quizás del caso de corrupción más importante de lo que va de este siglo", aseveró. Andrade indicó que el país debe conocer las deliberaciones judiciales y las responsabilidades políticas, especialmente porque esta trama incluye a otra personas del entorno oficialista.

El PCV, además, cuestionó que personas que ocuparon cargos directivos en empresas estatales durante el período investigado sigan al frente de instituciones públicas sin ser investigados.

Juicio en marcha

La solicitud del PCV sobre un proceso abierto en el caso del exministro Tareck El Aissami se da cuando varios medios de comunicación venezolanos informaron sobre el inicio de audiencias de juicio del también exvicepresidente, sin que hasta ahora las autoridades hayan emitido ningún pronunciamiento al respecto.

El 20 de abril, Transparencia Venezuela informó el comienzo del juicio contra el exministro El Aissami y más de 60 imputados por el fraude denominado PDVSA-Cripto por más de 16,960 millones de dólares en perjuicio del Tesoro.

El Aissami fue vicepresidente del depuesto dictador Nicolás Maduro entre 2017 y 2018, cuando lo reemplazó Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, en enero pasado.

El exfuncionario chavista fue sancionado por Estados Unidos en 2017, un mes luego de su nombramiento como vicepresidente. EEUU lo acusó de "desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos".

En febrero de este año, Tareck El Aissami, apareció como “capturado” en la página web oficial del Servicio de Inmigración estadounidense. Entonces, su paradero era mantenido en secreto por el régimen chavista desde inicios de 2025.

FUENTE: Con información del Partido Comunista de Venezuela /EFE