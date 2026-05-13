JD Vance anuncia "avances" en las negociaciones con Irán para terminar la guerra

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, durante una conferencia de prensa en la Sala del Tratado Indio del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 13 de mayo de 2026.

Washington .- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , aseguró este miércoles que ha habido "avances" en las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, a pesar de que Washington ha expresado su descontento por la última respuesta de Teherán.

En una rueda de prensa, Vance indicó que mantuvo este miércoles conversaciones telefónicas con Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados de la Casa Blanca para negociar con Irán, así como con aliados de Estados Unidos en el mundo árabe, a los que no quiso identificar.

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"Miren, creo que tenemos avances. La cuestión fundamental es si estamos progresando lo suficiente como para cumplir con la línea roja del presidente (Donald Trump)", afirmó Vance, quien subrayó que esa línea roja es que la República Islámica no obtenga un arma nuclear.

Vance reiteró que coincide con Trump en que Irán "no debería tener armas nucleares".

"Pero, por supuesto, tanto el presidente como yo, y todo el equipo, nos preocupamos por la situación financiera del pueblo estadounidense".

Trump se encuentra en Pekín para dos días de reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, en un viaje marcado por la crisis con Irán, ya que Estados Unidos busca que China, principal comprador de petróleo iraní, convenza a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

Vance bromeó durante la rueda de prensa que, al entrar en la Casa Blanca sin Trump ni su equipo, se siente como "Macaulay Culkin en 'Home Alone' ('Solo en casa')".

FUENTE: EFE