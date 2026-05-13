Inflación mayorista en EEUU sube un 1,4% en abril

Imagen de uno de los pasillos con mercancías de un mercado de la cadena Walmart.

El índice de precios a la producción (PPI), medida de la inflación mayorista en Estados Unidos, subió el mes pasado hasta 6% en un año frente al 4,3% de marzo, según datos publicados el miércoles.

Estos datos auguran tensiones a futuro sobre los precios que podrían pagar los consumidores.

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La inflación a nivel de las empresas tomó por sorpresa a los mercados, que esperaban un resultado inferior.

De un mes a otro, en tanto, el índice PPI aumentó 1,4% en abril, tras 0,7 % en marzo. Es el ritmo de subida más elevado desde marzo de 2022, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

FUENTE: Con información de AFP.