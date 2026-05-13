miércoles 13  de  mayo 2026
economía

Inflación mayorista en EEUU sube un 1,4% en abril

De un mes a otro, el índice de inflación mayorista aumentó 1,4% en abril, dcespués de registrar un ascenso de 0,7 % en marzo

Imagen de uno de los pasillos con mercancías de un mercado de la cadena Walmart.

Imagen de uno de los pasillos con mercancías de un mercado de la cadena Walmart.

LEONARDO MORALES/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El índice de precios a la producción (PPI), medida de la inflación mayorista en Estados Unidos, subió el mes pasado hasta 6% en un año frente al 4,3% de marzo, según datos publicados el miércoles.

Estos datos auguran tensiones a futuro sobre los precios que podrían pagar los consumidores.

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La inflación a nivel de las empresas tomó por sorpresa a los mercados, que esperaban un resultado inferior.

De un mes a otro, en tanto, el índice PPI aumentó 1,4% en abril, tras 0,7 % en marzo. Es el ritmo de subida más elevado desde marzo de 2022, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

FUENTE: Con información de AFP.

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