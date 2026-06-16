martes 16  de  junio 2026
Cooperación

EEUU y Honduras discuten ejecutar "operaciones de combate" contra el crimen organizado

El presidente hondureño, Nasry Asfura, será quien decida en qué momento se realizarían las operaciones de combate en el país centroamericano

EEUU tiene una base en Honduras desde donde coordina acciones contra el narcotr{afico (Pixabay)

EEUU tiene una base en Honduras desde donde coordina acciones contra el narcotr{afico (Pixabay)

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA. Estados Unidos y Honduras discuten la posibilidad de ejecutar “operaciones de combate” contra el crimen organizado en el país centroamericano, dijo este martes el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, general Héctor Valerio.

El presidente estadounidense Donald Trump lidera una iniciativa regional denominada Coalición Anticárteles de las Américas, que apunta a que militares de su país participen en ataques contra organizaciones designadas como narcoterroristas por Washington.

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“Usted se refiere a operaciones de combate (y) en ese tipo de operaciones se está llevando a cabo un diálogo”, dijo Valerio a un periodista que le preguntó si la seguridad prevé la participación de soldados estadounidenses en acciones conjuntas.

El mandatario hondureño, Nasry Asfura, será quien decida “en qué momento se va a realizar, pero vamos por buen camino para poder asegurar, si el señor presidente así lo decide, que el ejército de Estados Unidos pueda realizar operaciones”, agregó.

Valerio recordó, sin embargo, que la presencia de agentes estadounidenses en Honduras no es nueva. "La DEA, la CIA (...) siempre han trabajado en el país", sostuvo.

Estados Unidos también tiene en Honduras una base aérea desde los años 1980, la Soto Cano, también conocida como Palmerola, desde donde coordina operaciones contra el narcotráfico y de ayuda humanitaria frente a desastres naturales.

En Honduras operan mafias del narcotráfico, pandillas y traficantes de personas, entre otros grupos criminales.

Atacarán criminalidad en varios países de la región

El domingo pasado, en una entrevista con la cadena CBS, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que Washington planea ejecutar operaciones contra la criminalidad en varios países de la región en el marco de la Coalición Anticárteles.

Aludió en particular a Guatemala y Ecuador, al ser interrogado sobre si allí se podrían realizar acciones como la que eliminó recientemente en Venezuela al jefe de la organización criminal Tren de Aragua, Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero.

Sin embargo, el pasado 28 de abril el gobierno guatemalteco negó haber acordado ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio contra organizaciones del narcotráfico.

FUENTE: Con información de AFP

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