Honduras y EEUU refuerzan cooperación contra el crimen organizado

TEGUCIGALPA -- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, recibió este martes al senador republicano Bernie Moreno con quien dialogó sobre seguridad regional, combate al crimen organizado y migración, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.

La reunión, celebrada en la Casa Presidencial, tuvo como eje central el “fortalecimiento de la cooperación bilateral” entre el país centroamericano y Estados Unidos, indicó la sede del Ejecutivo hondureño en sus redes sociales.

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Durante el encuentro, Asfura y Moreno abordaron temas como la lucha contra el crimen organizado, la migración, la seguridad regional, el impulso de la inversión extranjera y el desarrollo económico, como parte de una “visión compartida para construir un hemisferio más seguro y próspero”, señaló la Casa Presidencial.

"Cooperación bilateral"

También conversaron sobre la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambos países frente a desafíos comunes que afectan a la región, como el crimen transnacional y el narcotráfico.

Por su parte, el senador estadounidense calificó como un “honor” su reunión con Asfura y su visita al país centroamericano, indicó la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en un mensaje publicado en redes sociales.

El senador por Ohio —quien forma parte del ala republicana enfocada en la seguridad fronteriza— destacó que, bajo el liderazgo de Asfura, “iniciamos una nueva etapa de cooperación bilateral”.

Asimismo, Moreno indicó el compromiso mutuo de continuar “trabajando juntos para combatir el crimen, frenar la inmigración ilegal y construir un hemisferio más próspero y seguro”, en línea con las prioridades de la política exterior y de seguridad de Washington en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Política exterior

Este encuentro se enmarca en la estrategia de política exterior impulsada por la administración de Asfura, orientada a estrechar lazos con altos funcionarios de Washington, organismos financieros internacionales e inversionistas estadounidenses.

El objetivo del Gobierno hondureño, de acuerdo con la información oficial, es “fortalecer” la cooperación, la estabilidad y generar oportunidades para frenar el éxodo de ciudadanos que huyen de la falta de empleo y de la violencia interna.

Asfura se reunió a mediados de mayo con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, y con el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), Ben Black, para estrechar lazos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos para Honduras.

FUENTE: Con información de EFE