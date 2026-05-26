martes 26  de  mayo 2026
POLÍTICA

Honduras y EEUU refuerzan cooperación contra el crimen organizado

El presidente hondureño, Nasry Asfura sostuvo un encuentro con el senador estadounidense, Bernie Moreno, para fortalecer alianzas en seguridad, inversión y estabilidad económica

Nasry Asfura, el empresario conservador electo presidente de Honduras.

Nasry Asfura, el empresario conservador electo presidente de Honduras.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA -- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, recibió este martes al senador republicano Bernie Moreno con quien dialogó sobre seguridad regional, combate al crimen organizado y migración, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.

La reunión, celebrada en la Casa Presidencial, tuvo como eje central el “fortalecimiento de la cooperación bilateral” entre el país centroamericano y Estados Unidos, indicó la sede del Ejecutivo hondureño en sus redes sociales.

Lee además
Terroristas de Hamás.
DECISIÓN

Honduras declara como "entidades terroristas" a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán
El senador brasileño Flávio Bolsonaro, junto al presidente de EEUU, Donald Trump, este martes en el despacho oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU.
EEUU

Trump recibe a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca para respaldar su candidatura a la presidencia de Brasil

Durante el encuentro, Asfura y Moreno abordaron temas como la lucha contra el crimen organizado, la migración, la seguridad regional, el impulso de la inversión extranjera y el desarrollo económico, como parte de una “visión compartida para construir un hemisferio más seguro y próspero”, señaló la Casa Presidencial.

"Cooperación bilateral"

También conversaron sobre la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambos países frente a desafíos comunes que afectan a la región, como el crimen transnacional y el narcotráfico.

Por su parte, el senador estadounidense calificó como un “honor” su reunión con Asfura y su visita al país centroamericano, indicó la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en un mensaje publicado en redes sociales.

El senador por Ohio —quien forma parte del ala republicana enfocada en la seguridad fronteriza— destacó que, bajo el liderazgo de Asfura, “iniciamos una nueva etapa de cooperación bilateral”.

Asimismo, Moreno indicó el compromiso mutuo de continuar “trabajando juntos para combatir el crimen, frenar la inmigración ilegal y construir un hemisferio más próspero y seguro”, en línea con las prioridades de la política exterior y de seguridad de Washington en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Política exterior

Este encuentro se enmarca en la estrategia de política exterior impulsada por la administración de Asfura, orientada a estrechar lazos con altos funcionarios de Washington, organismos financieros internacionales e inversionistas estadounidenses.

El objetivo del Gobierno hondureño, de acuerdo con la información oficial, es “fortalecer” la cooperación, la estabilidad y generar oportunidades para frenar el éxodo de ciudadanos que huyen de la falta de empleo y de la violencia interna.

Asfura se reunió a mediados de mayo con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, y con el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), Ben Black, para estrechar lazos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos para Honduras.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

ICE pone en la mira a abogados de inmigración que presenten solicitudes falsas de asilo

Delcy Rodríguez crea comisión para "reestructurar" el gobierno tras la caída de Nicolás Maduro

“Mano dura”: cambio en Colombia será con triunfo de la derecha, advierte experto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump
SEGURIDAD NACIONAL

Trump cancela reunión de gobierno en Camp David debido al clima

Alex Saab, empresario protegido de Nicolás Maduro en Venezuela.
VENEZUELA

Segunda pesquisa contra Maduro tendría lugar en Miami tras reencarcelamiento de Alex Saab

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
CASA BLANCA

Trump: "Mi chequeo médico salió perfectamente", a días del cumpleaños

La entonces canciller de Venezuela Delcy Rodríguez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un pasillo de la OEA en Washington el 21 de junio de 2016 
INVESTIGACIÓN

Evidencias apuntan a que Rodríguez Zapatero intervino en la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Precio de la gasolina de Florida baja. 
MÁS BARATA

Precio de la gasolina en Florida cae 11 centavos pese a crisis con Irán

Te puede interesar

La foto muestra a un oficial de inmigración en la entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración y las oficinas de ICE.
Políticas antifraude

ICE pone en la mira a abogados de inmigración que presenten solicitudes falsas de asilo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump, junto al representante Byron Donalds y a la senadora Ashley Moody (izquierda), en la Casa Blanca, Washington, D.C.  
Elecciones

Trump respalda públicamente candidatura del congresista Byron Donalds para gobernador de Florida

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro.
DETENIDA

Hija de histórico general cubano queda bajo custodia de ICE en Estados Unidos

Alex Saab, empresario protegido de Nicolás Maduro en Venezuela.
VENEZUELA

Segunda pesquisa contra Maduro tendría lugar en Miami tras reencarcelamiento de Alex Saab

Corte Suprema en Washington.
DISPUTA MIGRATORIA

Revés para Florida: Corte Suprema rechaza demanda contra California y Washington por licencias comerciales a inmigrantes