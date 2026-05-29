Honduras endurece medidas de seguridad tras la muerte de cinco agentes en operativo antidrogas

Agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) de Honduras patrullan el barrio Villa Nueva, controlado por las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), en el este de Tegucigalpa, el 10 de marzo de 2026.

TEGUCIGALPA - El gobierno de Honduras desmanteló este viernes una unidad policial encargada de combatir a las pandillas, tras la muerte de cinco de sus agentes durante un operativo antidrogas marcado por presuntas irregularidades, informó la Presidencia.

El escuadrón también enfrentaba señalamientos por violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos, que inicialmente entrenó a sus integrantes, retiró posteriormente su apoyo durante el gobierno de la expresidenta izquierdista Xiomara Castro.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el presidente Nasry Asfura, ordenó la “cancelación” de la Dipamco tras detectar graves fallas en el operativo ocurrido el pasado 21 de mayo.

Investigación por operativo irregular

El caso se registró en la localidad de Omoa, fronteriza con Guatemala, donde los agentes participaban en un operativo contra una supuesta red vinculada a narcotraficantes mexicanos.

Según el gobierno hondureño, el procedimiento carecía de orden judicial y existió “encubrimiento” sobre la verdadera “naturaleza” y el “propósito” de la operación.

Durante el operativo, los policías fueron atacados, sometidos y posteriormente ejecutados.

Tras los hechos, las autoridades suspendieron previamente a la cúpula de la Dipamco, división que ahora será sustituida por una nueva unidad de seguridad.

Acusaciones de abusos y violencia

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco), ganó protagonismo durante el estado de excepción implementado por la administración de Xiomara Castro, que buscaba replicar la estrategia de seguridad aplicada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas.

Sin embargo, organizaciones humanitarias denunciaron a la unidad por presuntos abusos de autoridad, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

“Hubo algunos eventos de la Dipamco que violentaron los derechos humanos (...) y por esa razón Estados Unidos pensó que no cumplía con los requisitos”, declaró Danilo Orellana, excomisionado de la Policía Nacional.

Honduras, que registra una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, enfrenta un repunte de violencia en las últimas semanas.

El mismo día en que fueron asesinados los cinco policías, un comando armado mató a 19 personas en la localidad de Trujillo, en el norte del país, una zona golpeada por disputas entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico y a la ocupación ilegal de fincas destinadas al cultivo de palma africana.

En ese contexto, el Congreso hondureño aprobó recientemente una reforma para clasificar a las pandillas como organizaciones terroristas y aumentar las penas contra sus integrantes. La medida también autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública.

FUENTE: Con información de AFP